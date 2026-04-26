我是廣告 請繼續往下閱讀

▲參與種樹的民眾，親筆在竹片上寫上祝福祈願語並掛在樹上。（圖／妙法寺提供）

▲人手一杯享用綠色公益基金會致力於復育的台灣原生山茶–「森众茶」，感受居身森林的清涼與美好。（圖／妙法寺提供）

▲綠色公益基金會執行長戴慶華(左)表示，從2021年開始至今，基金會已種植9萬4千棵樹、復育林地坡面面積達50公頃。（圖／妙法寺提供）

響應世界地球日，佛光山攜手國際佛光會及綠色公益基金會推動「T-Earth森众計畫」，今日在台中市大甲區鐵砧山山麓妙法寺舉辦「森林覺醒」活動，號召近2000人種植2000株樹苗，盼以生態復育方式，將原本受到外來種侵害的荒地，復育為人與自然共生的森林環境，為後代建構永續自然資源。活動首先由佛光山台北道場住持滿謙法師、中區總住持覺居法師與國際佛光會秘書長覺培法師領眾以人牆排成「ZERO」圖騰，宣示執行「零碳排」，並宣讀星雲大師〈為自然生態祈願文〉，祝願幼苗茁壯成林、綠蔭庇眾，讓大地重現美麗容顏，讓自然回歸莊嚴淨土。覺居法師表示，活動以「環保與心保」理念為核心，透過科學化復育方式，導入原生樹種及多樣植物，強化森林韌性，並建立人與自然共生環境。活動中，參與者同步進行林地「除障、去垢」整理，移除具入侵性的植物小花蔓澤蘭，改善原有樹木生長環境，使陽光得以進入林間，促進土壤中種子發芽，恢復自然更新機制。主辦單位指出，此舉有助於提升森林結構穩定度，逐步形成健康的生態系。在植樹規劃上，現場種植包含原生樹種、濱海耐候植物及香草類等約20種苗木，並以「原生樹種占比70%」為原則，搭配密植方式與自然再生輔助技術，加速林地復育進程，打造多層次森林棲地。此外，活動也結合環境教育與心靈體驗，設置茶禪與祈願環節，參與者品嚐「森众茶」的甘甜芬芳，並於竹片上書寫祝福語懸掛於樹間，象徵對自然與未來的期許。主辦單位表示，未來將規劃森林禪修空間，推動民眾親近自然、深化環境意識。覺居法師表示，欣喜大眾同心齊力復育森林，共建優質的佛光童軍五和營地。潘維剛致詞，感恩佛光人齊聚妙法寺共創難得的因緣；感謝連日來的降雨，濕潤乾涸的林地，澆灌如法水般的甘霖潤澤幼苗。台中市政府民政局副局長彭岑凱致詞，種樹不但是星雲大師的願心，也是市政府一直以來致力打造美好環境、守護家園、永續經營地球的目標。綠色公益基金會指出，自2021年啟動相關計畫以來，已於多地推動植樹行動，累計規劃種植約9萬4000株樹木，復育面積達50公頃，並透過前期田野調查與適地適種原則，建立多樣化森林結構。部分具經濟價值的原生植物，預計未來可進行採收，結合在地人力參與管理，發展兼顧生態與經濟的永續模式。