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▲成炘家族辦公室執行長方凡炘過去在軍中表現優異，服役期間，他持續進修，並完成多項金融、管理與專業證照。（圖／記者陳美嘉攝，2026.04.26）

▲原本在軍旅體系發展順遂、被看好持續升遷的方凡炘，人生卻因一場突如其來的心肌梗塞，走向截然不同的道路。（圖／翻攝畫面）

原本在軍旅體系發展順遂、被看好持續升遷的方凡炘，人生卻因一場突如其來的心肌梗塞，走向截然不同的道路。這位曾接受完整軍校教育、歷練紮實的前軍官，在健康警訊後選擇離開體制，不再追逐職階與權位，而是轉身投入高資產客戶服務領域，創立「成炘家族辦公室」，並於今（26）日在高雄軟體科學園區盛大開幕。成炘家族辦公室執行長方凡炘過去在軍中表現優異，服役期間，他持續進修，並完成多項金融、管理與專業證照。就在職涯穩步向上之際，一次心肌梗塞讓他重新思考人生方向。方凡炘指出，那場生死關卡，不僅改變了他的健康狀態，也讓他深刻體悟，再高的職位與成就，若失去健康與時間，都將失去意義。他說，決定離開原本穩定的升遷道路，某種程度是為了讓自己活得更久，也有機會陪伴家人、完成更多真正有價值的事。退役後，方凡炘投入財務規劃與高資產客戶服務領域，逐步累積實務經驗，也接觸大量企業主與資產族群需求。他觀察到，多數高資產客戶真正面對的問題，從來不是缺少商品資訊，而是缺少能夠統籌全局、協調各專業角色的核心顧問。例如，資產傳承牽涉股權安排與稅務規劃；企業接班涉及治理制度與家族溝通；風險管理則牽動保險、信託與資產配置。若僅依賴單一金融機構、單點顧問或商品銷售思維，往往無法真正解決客戶核心痛點。成炘家族辦公室主打「顧問整合型服務」，為客戶量身打造長期方案，並協助整合律師、會計師、稅務顧問、醫療資源與金融機構等外部專業團隊，讓客戶能以更有效率、更低溝通成本的方式完成整體規劃。執行長方凡炘以建築師比喻自身角色：「客戶的人生資產就像一棟重要建築，我們不是賣建材的人，而是負責規劃藍圖、找對團隊、協調工班與控管進度的人。」這樣的服務模式，也與市場上以銷售產品為主的傳統財管模式形成明顯區隔。方凡炘認為，真正的財富管理，不是短期追求報酬率，而是讓家族、企業與人生的重要事情被妥善安排。