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民進黨台北市長人選未定，熱門人選之一的沈伯洋，近來勤走訪基層，昨（26）日於松山慈惠堂「台北母娘文化季」起駕儀式中，與台北市長蔣萬安同框。國民黨台北市議員秦慧珠爆料，民進黨當天大陣仗出動「輔選大軍」發動突襲，不僅由黨秘書長徐國勇親自帶隊，更在未經主辦單位同意下，強行安排沈伯洋上台致詞。秦慧珠形容這場「突襲秀」讓現場措手不及，也讓她不禁為老實的蔣萬安捏一把冷汗。秦慧珠表示，活動原本邀請的主要貴賓為蔣萬安與副總統蕭美琴，但民進黨疑似為拉抬沈伯洋聲勢，主動向廟方要求致詞。廟方為平衡政治色彩，原先安排立委徐巧芯先致詞，不料徐國勇在台上致詞時，突然主動介紹並點名沈伯洋上台，讓這位對信徒而言相對陌生的「國安要員」大談與台北的淵源。她指出，這種出場方式不僅讓主辦單位為難，也展現出民進黨輔選大軍強壓蔣萬安的企圖心。沈伯洋致詞後，後續才由徐巧芯、蔣萬安及蕭美琴依序發言。沈伯洋在副總統與黨秘書長的簇擁下強勢現身，與蔣萬安的「首度同台」充滿政治較勁意味。秦慧珠感嘆，民進黨這次動作頻頻，不僅是單純的宗教參與，更像是為市長選戰提前鋪路，她擔心蔣萬安在面對綠營強大的組織與突襲戰術下，未來的處境會變得相當危險，以後可能處處吃虧。