台灣屋齡超過30年的老宅已經突破500萬戶，加上台灣已經正式邁入超高齡社會，內政部對此推出「老宅延壽機能復新計畫」，解決「人屋雙老」問題，今（26）日內政部也在基隆市信義國民小學舉辦說明會，預計在5月底正式由地方政府受理民眾申請老宅延壽。內政部次長董建宏指出，基隆氣候潮濕多雨，屋齡較高的建築物不僅有漏水、管線老化問題，居住安全也受到影響，加上高齡長者生活需要無障礙設施等，可透過老宅延壽計畫補助能幫助老屋更新，全面提升居住安全與生活品質。
董建宏表示，台灣正式進入超高齡社會，全國屋齡超過30年的住宅已突破500萬戶，「人屋雙老」問題越來越明顯。以基隆仁愛區為例，現有1萬7767宅中，屋齡30年以上建物約1萬4014宅，比率更高達78.88%，影響居民居住安全與生活品質。內政部推出的「老宅延壽計畫」可針對建物外牆、屋頂防水、管線更新及無障礙設施等項目進行，並兼顧高齡者生活需求，全面提升居民居住安全與生活品質。
老宅延壽申請資格與門檻
申請資格為屋齡30年以上的老宅，包含4至6樓的公寓，以及6樓以下的透天住宅 。公寓類型需經由管理委員會或半數以上住戶同意提出申請，透天類申請時須取得全棟所有權人同意。內政部強調，申請人必須先申請「建築物結構安全性能評估」，並聯繫官方指定的32家專業機構辦理，取得評估結果後才可正式遞件。
老宅延壽計畫補助項目
增設昇降設備（電梯）：每棟最高補助400萬元 。
建築物立面修繕（外牆拉皮）：每棟最高300萬元 。
其他公共項目：如屋頂防水、管線修繕、招牌拆除等，補助約40至50萬元 。
私人室內安全優化：每戶上限20萬元；若戶內有65歲以上長者或弱勢族群，加碼至最高30萬元 。
以基隆在地常見的4層樓公寓為例，如果申請修繕外牆立面、屋頂防水及隔熱、增設無障礙設施等項目，最高可補助390萬元；住宅室內居家安全、管線及無障礙設備修繕，每戶最高補助20萬元，高齡者或弱勢戶更可加碼至30萬元。
「老宅延壽」加碼補助
住宅家電汰舊換新節能補助：購買一級能效冷氣或冰箱，每台補助3000元；屋頂太陽光電每案最高補助30萬元。
家戶設置屋頂太陽光電加速計畫：使用光電模組取代建築外牆或屋頂建材（BIPV），最高補助1000萬元。
輔具及居家安全無障礙環境改善服務：7月1日起針對失能對象新增「高科技全租賃輔具」，每3年上限調升至6萬元。
「老宅延壽」計劃預計在5月初公布申請書範本，5月底由各地方政府公告受理申請，如果民眾對於「老宅延壽」申請資格、程序等有疑問，可透過諮詢專線（02）7701-9919洽詢，或上「都市更新入口網-老宅延壽專區」（https://twur.nlma.gov.tw/）查詢。
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申請資格為屋齡30年以上的老宅，包含4至6樓的公寓，以及6樓以下的透天住宅 。公寓類型需經由管理委員會或半數以上住戶同意提出申請，透天類申請時須取得全棟所有權人同意。內政部強調，申請人必須先申請「建築物結構安全性能評估」，並聯繫官方指定的32家專業機構辦理，取得評估結果後才可正式遞件。
老宅延壽計畫補助項目
增設昇降設備（電梯）：每棟最高補助400萬元 。
建築物立面修繕（外牆拉皮）：每棟最高300萬元 。
其他公共項目：如屋頂防水、管線修繕、招牌拆除等，補助約40至50萬元 。
私人室內安全優化：每戶上限20萬元；若戶內有65歲以上長者或弱勢族群，加碼至最高30萬元 。
以基隆在地常見的4層樓公寓為例，如果申請修繕外牆立面、屋頂防水及隔熱、增設無障礙設施等項目，最高可補助390萬元；住宅室內居家安全、管線及無障礙設備修繕，每戶最高補助20萬元，高齡者或弱勢戶更可加碼至30萬元。
住宅家電汰舊換新節能補助：購買一級能效冷氣或冰箱，每台補助3000元；屋頂太陽光電每案最高補助30萬元。
家戶設置屋頂太陽光電加速計畫：使用光電模組取代建築外牆或屋頂建材（BIPV），最高補助1000萬元。
輔具及居家安全無障礙環境改善服務：7月1日起針對失能對象新增「高科技全租賃輔具」，每3年上限調升至6萬元。
「老宅延壽」計劃預計在5月初公布申請書範本，5月底由各地方政府公告受理申請，如果民眾對於「老宅延壽」申請資格、程序等有疑問，可透過諮詢專線（02）7701-9919洽詢，或上「都市更新入口網-老宅延壽專區」（https://twur.nlma.gov.tw/）查詢。