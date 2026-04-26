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有望代表民進黨參選台北市長的沈伯洋，近日來改變髮型引發熱議，更與台北市長蔣萬安同台，而蔣萬安則以「你的同事」稱呼沈伯洋，並將球拋給徐巧芯。對此政治評論員吳靜怡分析，沈伯洋24小時聲量封頂，而蔣萬安展現出的避戰性格，則在大數據模型中顯露了其防禦體系的結構性真空。吳靜怡分析，沈伯洋從「爆炸頭」到「小捲髮」，多邊形戰士如何在一天內完成政治明星轉型，當代選舉政治中，候選人的聲量結構已不再僅是傳統民調的延伸，這不只是一場髮型討論，而是一次可被數據驗證的「政治空間外溢」現象，沈伯洋透過一場極具策略性的「視覺革命」，在短短24小時內向市場驗證作為挑戰者的爆發力；而現任市長蔣萬安展現出的「避戰性格」，則在大數據模型中顯露了其防禦體系的結構性真空。吳靜怡表示，從「國安戰士」到「明星候選人」，視覺心理學的符號政治，產生24小時內的聲量垂直爆發，沈伯洋在昨晚達到搜尋上的絕對峰值，展現了「突發性議題引導」的破壞力，是一整週的4.6倍，相較於同期，蔣萬安雖維持穩定曲線，毫無波動。吳靜怡提到，沈伯洋從媒體預告形象改造到隔日，新髮型亮相與松山慈惠堂兩位參選人首度同台，媒體標題迅速轉向「同框但互動少」與「挑戰者氣勢」，在社群與搜尋關聯字擴散至「張孝全」、「小泉進次郎」，有效中和過去的「激進感」，這波爆發不是孤立事件，而是與他過去的高辨識度政治背景連在一起，中國自2024年制裁、2025年立案偵查與央視揚言全球抓捕，使他的國安專業與對中強硬形象早已具備高度辨識；4月的形象轉型做的不是「從零創造品牌」，而是把原本過於剛硬的品牌，暫時開出一條更柔軟、更大眾化的入口，這種24小時內的爆量，雖然最多只能證明媒體與注意力可行性，但還不能直接證明選票可行性。吳靜怡說，反觀蔣萬安以「你的同事」稱呼沈伯洋，並將球拋給徐巧芯，這種行為在淡化對手地位，卻無意間在數位討論中造成了「論述空間溢出」去主體化，全面將選戰讓側翼替代，徐巧芯、游淑慧等藍營人物在另一條路線承接攻防，這是一種典型的現任者策略，他確實只把自己穩定放在「市長」而非「候選人」的位置，大數據顯示，蔣萬安雖保有現任者優勢，但其話題「黏著度」遠低於沈伯洋。吳靜怡提到，沈伯洋正透過「多邊形」人設（學者、律師、古典音樂、體育、國安），破解藍白陣營的定型化攻擊，將「抗中保台」轉化為「城市韌性」，沈伯洋已開始拜會議員、研究市政，而蔣萬安對於「市政資料庫」題目，也刻意回到「城市願景與長期實踐」的正當性競爭，這表示雙方真正的下一階段戰場，會是地方治理可信度，不是外貌本身。造型把門打開，接下來考驗是否能用市政能力把門撐住？吳靜怡說，注意力不等於選票，沈伯洋展現了「議題定義權」，但蔣萬安目前在施政滿意度約6成以上，仍有結構性護城河；蔣萬安守住了現任者的穩健人設，卻也將選戰的戰場主動權讓給了對手。最後吳靜怡說，接下來真正決定沈伯洋空間會不會擴大的，不是新髮型能不能再紅一次，而是討論能否從「像誰、帥不帥、仇恨值高不高」移到「交通、都市更新、人本空間、產業與城市韌性」。未來兩到四週裡，市政議題在相關報導與社群討論中的占比，能不能明顯超過外貌與迷因，這是沈伯洋能不能把爆量轉成空間的關鍵，也是蔣萬安的「避戰」會不會反而變成對手養分的分水嶺，「選戰，從來不是比誰更低調，而是比誰更懂得定義戰場與守住戰場」。