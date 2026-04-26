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▲曾沛慈（右3）在《浪姐7》推薦來自家鄉的茶葉，脫口而出「祖籍泉州」。（圖／翻攝自微博）

台灣藝人曾沛慈近期參加中國綜藝節目《乘風破浪的姐姐們2026》（浪姐7），因她的演唱實力被譽為行走的CD，討論度極高，不過她在最新直播中提及「祖籍泉州」，意外掀起兩岸輿論波瀾。台灣部分粉絲在Threads 上直呼「心碎」、「最不想看到的事情發生了」，而中國網友則熱情邀請她「回老家開演唱會」。由於過去曾有多位藝人都曾在中國節目上提到自己的祖籍而引起軒然大波，像是林依晨曾在中國大陸綜藝節目《心動的信號7》中，提到爺爺祖籍為成都，歐陽娜娜則多次自稱是中國人，並表示祖籍是江西，也都引來台灣粉絲反彈。在4月24日《浪姐7》第二次公演前的預熱直播中，曾沛慈在推薦家鄉特產橋段時表示：「我要推薦給大家的就是在我的祖籍泉州，還有阿里山都非常有名的烏龍茶。」她隨後詳細介紹了茶葉的口感與健康益處。這是曾沛慈出道多年來，首次在公開鏡頭前明確且主動地提及祖籍細節。由於《浪姐7》是高關注度的話題，加上兩岸身分實屬敏感政治話題，她的發言迅速被截圖轉載，成為微博與Threads社群平台的討論焦點。言論一出，Threads上出現不少感嘆聲。有粉絲崩潰發文：「我的祖籍泉州...我要哭了，我最不想的事情發生了」，引發不少同感網友留言「心碎」。但也有另一派粉絲抱持理性觀點，認為：「除了原住民，大家祖籍幾乎都來自中國，這沒什麼好崩潰的」、「有一起講阿里山就還好啦」，也有人緩頰可能是節目組的腳本設定，「處在他鄉，有時身不由己」。更有粉絲分析，當時可能因為同場嘉賓多來自台北，曾沛慈為了介紹烏龍茶，才將產地泉州與阿里山並列，試圖凸顯兩岸的文化連結。相較於台灣網路上的討論，中國微博網友則對曾沛慈的表述表示好感，紛紛留言稱讚她「大方自然」、「不忘本」，甚至有泉州網友開始敲碗，希望她能藉此機會到福建舉辦演唱會或文化交流活動。根據維基百科，曾沛慈出生於台北市，就讀幼稚園以前和奶奶住在台南下營，在家中四姊弟排行第二。她高中以前的求學階段都在台北，畢業於石牌國小、石牌國中、北一女中、國立中正大學企業管理學系。2022年1月16日宣布與約書亞樂團團長孫立衡結婚。