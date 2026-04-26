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▲風之晴總經理吳榮松夫婦在感恩餐會上，向父母奉茶感恩，感謝堅強後盾，讓他在職場上打拚，沒有後顧之憂。（圖／記者金武鳳攝，2026.4,26)

▲母親節前夕，風之晴感恩餐會上，員工紛紛向父母獻花、奉茶謝恩。（圖／記者金武鳳，2026.4.26)

▲母親節前夕，風之晴辦感恩餐會，邀員工及家屬參加，顛覆美髮業沒有節假日說法。（圖／記者金武鳳攝，2026.4.26)

深耕中台灣28年的WS風之晴髮型設計，母親節前夕舉辦第四屆「愛回家，讓愛傳出去」感恩餐會，邀請員工及家屬近300人參與，提前歡度母親節，也顛覆美髮業沒有節假日說法。總經理吳榮松當場宣布，取諸社會用於社會，啟動「九校助學計畫」，將公益資源延伸至校園，協助弱勢學子。吳榮松說，美髮業在節慶期間工作繁忙，從業人員往往難以與家人團聚，因此透過舉辦感恩餐會，讓員工與家屬有機會相聚，並安排家長走進工作場域，了解子女的工作環境與職涯發展，讓家長也能安心。吳總經理強調，唯有先讓員工「愛回家」，他們才有能量把愛傳給顧客。今日在新天地餐廳席開26桌的感恩餐會，適值母親節前夕，風之晴準備了康乃馨及奉茶儀式，由員工獻上康仍馨並向家屬奉茶，感謝家人堅強後盾，讓他們在職場無後慮之憂打拚，場面溫馨歡樂。吳榮松於17歲投入美髮業，至今已有28年。由他創立的風之晴髮型設計有6家，分布在東區、太平與北屯。秉諸取諸社會，用於社會，過去四年持續提撥每月部分收入投入公益，累計捐助金額已達新台幣100萬元，長期資助台灣樂作創益協會與慈光基金會等公益團體。今年首度啟動「九校助學計畫」，針對國小至高中共九所學校提供獎助學金，每校補助2萬元，期望將資源導入教育領域，協助學生穩定就學。這項「種子計畫」旨在讓善念不只停留在機構捐款，而是走進校園，成為支持下一代成長的實質力量。吳榮松豪氣表示，風之晴會越開越多家，未來資助的學校也會越來越多。尤其風之晴於太平起家，「希望能嘉惠太平每一所學校」。受贈學校之一的慈明高中校長文宏達說，這筆金額對學校幫助不小，將提供給建教合作學生及弱勢生使用，感謝風之晴熱心公益。吳榮松則說，未來，風之晴將擴大整合產業資源，從家庭關係出發，串聯社會關懷與教育支持，讓每一剪、每一燙所累積的價值，都能轉化為社會共好動能，讓「愛回家」的溫暖持續擴散。