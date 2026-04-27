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▲周杰倫新歌〈誰稀罕〉MV在雨中拍攝，再度引發話題。（圖／杰威爾音樂提供）

華語歌壇天王周杰倫在3月正式發行第16張錄音室專輯《太陽之子》，並陸續公開多支MV。而在24日，他釋出本張專輯中的第6支MV〈誰稀罕〉，再度引發話題。不過有粉絲在看MV時發現，其中穿插幾段周杰倫與吉他手、貝斯手、鼓手一起演奏的畫面，沒想到周杰倫與吉他手躲好躲滿，獨留鼓手在外面狂淋雨，畫面直接在Threads瘋傳，引來71萬人搶看，粉絲都笑瘋狂問：「他做錯什麼了嗎？」周杰倫在24日公開〈誰稀罕〉的MV，畫面中周杰倫一邊跟著樂團演奏、一邊演唱歌曲。但一個在戶外的場景中，竟下了大雨，但有趣的是，在屋簷下的竟然只有周杰倫跟吉他手，可憐的鼓手獨自在外面淋著大雨，繼續賣力演奏。這段畫面傳到Threads後，直接引發高度討論，狂吸71萬人搶看他淋雨，紛紛搞笑表示：「鼓手：下雨了，就我的搬不動，早知道以前就學吉他或貝斯了」、「因為他有椅子可以坐！過太爽…罰出去外面淋雨」、「鼓手做錯了什麼，杰倫為什麼要放他一個人在外面淋雨。」周杰倫這次發行專輯，光同名主打歌〈太陽之子〉就狂砸1億。據悉，為了將〈太陽之子〉MV做到最完美，周杰倫歷經跨國開會、巴黎與台北兩地搭景，加上漫長的後期製作，單支MV歷時2年3個月才宣告完工，共耗資1億元台幣，直接創下華語樂壇MV的最高紀錄。而MV中也藏了滿滿藝術巧思，周杰倫透過現代影像技術，穿梭在一幅幅世界名畫中。不只致敬1889年梵谷的《吸煙斗與耳朵纏上繃帶的自畫像，還有1908年克林姆的《吻》、1793年的《馬拉之死》，以及1942年愛德華·霍普的《夜鷹》等，充滿濃濃的藝術氣息。