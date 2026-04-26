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▲王俐人（左）坦露上半身，讓男優季耕按摩全身。（圖／翻攝自SWAG）

▲王俐人（前）對於如何保養腿部很有心得，過去她曾在節目《健康2.0》分享全套的按摩腿部祕訣。（圖／翻攝自《健康2.0》YouTube）

氣質女星王俐人昨（26）日在SWAG直播，除了讓男優季耕為她按摩，她也無私秀出令人驚豔的纖細美腿，並在直播中親自上陣，示範如何透過深度手技按摩穴位，讓曾經的腫脹象腿，一步步雕塑成如今的極品細腿。當她一路從腳踝往上按摩穴道所帶來的酸爽酥麻感，讓直播間觀眾直呼，這畫面太美不敢看。王俐人在SWAG直播中表示，不要看她現在有雙細腿，她以前其實是粗壯的象腿，後來靠著每天按摩、泡腳，才消除腫脹，慢慢雕塑成現在的細腿。在直播現場，只見她大方地抬起腿，一路從腳踝上的三陰交，一路往上按，按到湧泉穴和足三里，她對自己毫不手軟，按得很深，經脈也被她按得很鬆軟。過去她也曾在節目《健康2.0》分享這套養腿祕訣，她表示，有陣子循環差到連經絡都卡住，「甚至引發長達24小時的嚴重暈眩，只能躺在床上看天花板。」這讓她痛下決心，研究出一套結合精油與經絡按摩的每日美腿功課。她強調，世界上沒有醜女人，關鍵在於有沒有掌握手技的力量。王俐人在《健康2.0》提及，她偏好使用薰衣草、檸檬與迷迭香調配的精油進行泡腳，透過香氣與水溫先放鬆緊繃的肩頸與腿部肌肉，讓後續按摩事半功倍。按摩重點在於「由下往上」。她示範利用手指關節（Knuckles）針對小腿後側與大腿內側進行推拿。此外，關於膝蓋後方「膕動脈」， 王俐人特別強調，膝蓋後方這個穴點非常神祕，它是連結腰背與足部的關鍵樞紐。按摩此處時會產生強烈的「酸爽酥麻感」，能有效化解累積在腿部的沉重感與橘皮組織。除了按摩，王俐人也示範了睡前的拉筋伸展，強調透過腳尖上勾與下壓的簡單動作，就能拉開內側大腿筋膜。她自嘲，以前是象腿，現在透過這套功法，不僅腿型變纖細，連膚質也因精油按摩變得更加誘人。