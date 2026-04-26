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有望代表民進黨參選台北市長的沈伯洋近來動作頻頻，為此國民黨民代群起圍攻，對此台北市議員簡舒培表示，沈伯洋昨天小試身手，第一次跑社區行程，結果國民黨幾乎是「全面動員式」群起圍攻，這也讓人看清楚一件事，就是沈伯洋已經成為整個台北的焦點，而蔣萬安需要被保護。「撲馬出馬、萬安不安」。簡舒培表示，昨天沈伯洋小試身手，第一次跑社區行程，結果呢？國民黨幾乎是「全面動員式」群起圍攻，《聯合報》還說沈伯洋是國民黨的超級母雞，就問蔣萬安到底有多怕沈伯洋？簡舒培說，其實藍營反應說明一切，沈伯洋改變了蔣萬安的安全狀態，碰到了蔣的痛點。蔣萬安昨日的反應，也說明了一切，面對媒體，回答七零八落、節奏混亂；下午面對市民質疑大安區鼠患問題，竟然選擇不回應。這不是單一事件，而是長期問題的縮影。簡舒培提到，台北市這段時間，市民最有感的就是衛生環境惡化，鼠患問題浮現；人口持續流失；施政節奏與市民體感出現落差。但市府給出的，卻往往不是解方，而是話術與閃避。簡舒培表示，一個市長，對市政問題沒有即時反應能力，只剩下「等稿、照稿、念稿」， 幕僚寫得好，就勉強過關；幕僚寫得亂，就跟著亂；沒寫到的，就直接閃避，這不是溝通能力的問題，這是決策能力與承擔能力的問題。簡舒培說，而同一天藍營從上到下圍攻沈伯洋，更讓人看清楚一件事， 沈伯洋已經成為整個台北的焦點，蔣萬安需要被保護，國民黨真正害怕的，是議題被帶走、節奏被改變，甚至可以說一個才剛起步的人，牽動整個政治場域的節奏，「『撲馬出馬，萬安不安』，這不是口號，是現場正在發生的政治現實」。