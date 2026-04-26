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▲朱宇謀（如圖）歷經情感風波後首度露面。（圖／記者吳翊緁攝影）

開告林倪安！朱宇謀暴瘦一圈首露面：性慾全沒了

▲朱宇謀與林倪安（如圖）鬧上法院。（圖／記者吳翊緁攝影）

37歲藝人朱宇謀日前捲入與林倪安情感糾紛，雙方互揭私下瘡疤，進而因誹謗鬧上法院，時隔2週多，今（26）日朱宇謀出席好友舞陽婚禮，稍早被問及期間近況，他表示近日工作歸零，生活、運動規律，整個人暴瘦一圈體脂降了4、5%，更透露對未來感情產生陰影，且經紀人下達禁慾令，好好調整狀態，「發生這種事會自然而然會沒有性慾，心情照顧、跟身體睡眠比較重要。」今傍晚朱宇謀現身舞陽婚禮，歷經情感風波後首度露面，他整個人明顯瘦了不少，被關心起與林倪安官司進度，朱宇謀不諱言目前已進入司法程序，「結果可能要等半年到一年，沒有做的事情就是沒有，時間會證明。」發生事件，朱宇謀的媽媽十分擔心，過程中免不了出言責備，「她會用比較教育的方式，希望我把生活管理好。」強調媽媽並未見過林倪安，仍給予他支持與鼓勵，提醒要好好工作、生活與照顧身體，「她也是為我好。」被問及是否對感情產生陰影？朱宇謀招認確實，不過看到舞陽幸福快樂，內心仍對愛情抱持著期待，「還是會有憧憬，希望未來能遇到好的姻緣。」不過現階段感情已暫時擱置，經紀人也下達「禁愛令」，甚至禁慾。朱宇謀直呼，「發生這種事會自然而然會沒有性慾，心情照顧、跟身體睡眠比較重要。」未來依舊將重心放在工作上，目前仍有案子在洽談中，語畢，再次對此次事件造成社會資源浪費感到抱歉，「真的不好意思。」