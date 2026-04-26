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統一獅今（26）日持續在亞太主球場迎戰台鋼雄鷹，連續4年奪下外野金手套獎的隊長陳傑憲，首局睽違675天發生接球失誤，但前兩打席都敲出安打，包含交手台鋼雄鷹下勾投手陳宇宏時，敲出本季首轟，也是他自從去年6月27日以來，再度打出全壘打，統一獅則靠首局建立5分大局，終場9：5擊敗台鋼雄鷹，本周末主場成功橫掃3連勝。陳傑憲因經典賽被觸身球導致手骨折，錯過今年中職開季，本周傷癒復出重回一軍，昨戰回歸先發就拿下單場MVP，本場打擊方面同樣出色，擔任開路先鋒的他，前2打席都扛出安打，包含本季首轟，這是他睽違303天，再度於中職打出全壘打，也是他中職生涯第38轟。但陳傑憲首局也罕見發生接球失誤，他從2022年至今，連續4年拿下外野金手套獎，更曾是中華隊12強當家中外野手，但本場面對魔鷹敲出的中外野飛球發生接球失誤，他上次發生失誤已經是2024年6月20日、面對富邦悍將時。統一獅首局靠著陳傑憲率先安打上壘，後續李丞齡、潘傑楷串聯安打，以及後續打者保送、長打演出，單局從王維中手中一口氣攻下5分，儘管台鋼靠郭阜林單場3安猛打賞、搭配曾子祐、郭永維都有雙安貢獻，一度追進至2分差，但統一獅八局下從賴智垣手中再添增2分保險分，終場9：5贏球，周末3戰成功捍衛主場亞太球場。