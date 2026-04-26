我是廣告 請繼續往下閱讀

▲歌手張清芳為公義募款舉辦演唱會，郭台銘夫婦送上花籃祝賀。（圖／記者李欣恬攝影）

▲歌手張清芳為公義募款舉辦演唱會，歌手A-Lin送上花籃祝賀，重現年初爆紅的那魯灣哏。（圖／記者李欣恬攝影）

歌壇「東方不敗」張清芳今（26）日晚於台北小巨蛋盛大舉行《富邦金控張清芳與她的朋友們慈善演唱會》，鴻海創辦人郭台銘與夫人曾馨瑩聯合送上花籃祝賀，成為觀眾席最吸睛的焦點，金曲天后A-Lin送上的祝福花籃，以獨特的「那魯灣哏」署名，還附上唇印圖案，讓排隊進場的粉絲看得會心一笑。這場慈善演唱會是始於張清芳擔任埔里基督教醫院公益大使將屆1年，她特別籌辦演唱會，為長照醫療籌募興建基金。她表示，因擔憂全台長照缺工、缺床位會成為社會隱憂，希望能募款8億元，用於長照大樓基金。為此，郭台銘夫婦也特別準備了精緻花籃，祝福語寫道：「天籟再起，光耀舞台；經典流轉，風采依然」，落款永齡基金會。而A-Lin的花籃格外顯眼，她再度發揮幽默本性，重現經典的那魯灣哏，卡片上寫著：「謝謝芳姊用音樂分享愛到每個角落，我們愛你。」張清芳在演藝圈從花籃看得見，包括Sandy、陶喆夫婦、許茹芸、盧廣仲、任賢齊夫婦等都送上花籃祝賀。Sandy表示，「祝福芳姐演唱會大大成功、恩寵滿滿！主名得榮耀！」許茹芸則在卡片上寫下：「今晚與朋友們把愛與光唱進每一顆心裡。」任賢齊直呼芳姐是「愛心爆棚的阿芳和朋友們」，Ella陳嘉樺以俏皮口吻寫道：「宇宙安排我們再次合體，讓我們天天年輕一起來個蹦蹦。」