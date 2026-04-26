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▲台中市長盧秀燕與國民黨高雄市長參選人柯志恩，今天上午在國民黨籍立委及市議員等人陪同下，前往前鎮區慈德宮參拜。(圖／記者郭俊暉攝,2026.04.26)

民進黨高雄市長選戰出現關鍵進展。市長參選人賴瑞隆今（26）日在小港舉辦後援會成立大會，現場除地方民代與基層幹部齊聚外，繼上週林岱樺親任林園後援會總會長後，初選期間的競爭者邱議瑩、許智傑驚喜現身，形成「全數初選對手公開站台力挺」的關鍵畫面，被視為綠營整合正式完成的重要訊號。回顧上週林園場，林岱樺及許智傑率先站台力挺，如今再加上邱議瑩同場，象徵民進黨高雄市長初選參與者已全數歸隊。地方人士分析，這樣的節奏與力道，延續民進黨「選後迅速歸隊、團隊作戰」的傳統，也讓先前關於整合進度的各種風聲快速消散。此外，派系互動同樣被視為另一重大指標。湧言會中，繼參選市黨部主委的新生代立委黃捷率先挺賴後，今天由代表人物趙天麟也現身站台，政治意涵不言而喻。地方人士指出，相較以往市長級選戰，此次整合節奏更為明確，團結力道也更集中。據了解，綠營內部在初選後已進行多輪溝通與盤整，從議員體系、地方組織到不同路線人馬，近期逐步完成分工與動員的配置。有內部重要操盤手透露，賴瑞隆人格特質穩健溫和，在過程對黨內同志釋放出最大的誠意、維持穩定互動，各方也展現風度與默契，再者市長陳其邁挺賴接棒的意志明確；整體態勢可視為已進入「派系整合」與「陸戰整合」的全新階段。值得注意的是，邱議瑩於致詞時強調，與賴瑞隆在立法院並肩為高雄打拚十年，雖然初選期間彼此競爭，但始終維持良性互動，民進黨的核心價值就是把城市發展放在個人之前，呼籲支持者團結一致，讓戰力發揮到最大。明確的表態也被解讀為進一步鞏固支持者信心的指標。有地方人士分析，隨著初選對手全數站台、派系整合到位，高雄綠營的團結態勢已經「定錨」。另一方面，國民黨柯志恩先前曾質疑賴瑞隆需仰賴黨內大咖輔選，但今日轉而邀請盧秀燕南下站台。政壇觀察指出，此舉反映藍營對選情的壓力升高，試圖透過跨縣市資源拉抬聲勢。地方人士也認為，盧秀燕近期在台中市面臨多項市政爭議與輿論壓力，加上與國民黨中央間互動微妙，呈現柯志恩已陷入別無他法的窘境，且此舉恐反倒引發市民質疑其在地連結。另有觀察指出，同日黨主席鄭麗文繞過高雄直下屏東，「王不見王」也引發藍營內部是否面臨分歧的聯想。整體而言，隨著高雄綠營團結整合完成，後續市長與議員選情態勢也將逐步明朗。地方人士直言，選戰已從藍綠候選人之間的個人競逐，轉入大團隊與柯志恩的對決，未來攻防焦點將回到政策論述與組織實力的全面比拚。