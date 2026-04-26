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▲高雄市長陳其邁(右3)和與會模範勞工及績優工會代表互動熱絡。(圖／高雄市政府勞工局提供)

▲高雄市長陳其邁致詞。(圖／高雄市政府勞工局提供)

▲高雄市長陳其邁(左)頒獎表揚外籍優秀勞工。(圖／高雄市政府勞工局提供)

▲高雄市長陳其邁(右)和與會外籍優秀勞工互動熱絡。(圖／高雄市政府勞工局提供)

高雄市政府勞工局為迎接五一勞動節，於25日下午，在高雄市前鎮區晶綺盛宴台鋁館銀河廳，舉辦高雄市115年模範勞工及績優工會表揚大會，高雄市長陳其邁說，高雄城市的進步，與產業發展及勞工朋友的付出有直接關係，感謝勞工朋友對高雄市政建設與經濟發展的卓越貢獻。高雄市115年模範勞工及績優工會表揚大會，是由高雄市長陳其邁與勞工局局長江健興共同主持，在會中頒獎表揚4位全國模範勞工、75位高雄市模範勞工包含55位我國籍與20位外籍優秀勞工，以及35家績優工會，以肯定各行各業基層勞工的努力。高雄市長陳其邁表示，這幾年，高雄各項社會建設與產業發展，是每一位在工作崗位打拼奉獻的勞動者，團結協力所累積的成果，感謝與會模範勞工與績優工會代表，不管何種國籍，大家都可以大聲說出我是高雄人，是高雄的驕傲。陳其邁說，包括鋼鐵、石化等傳統產業，去(114)年面臨全球景氣與國際市場傾銷等嚴峻挑戰，影響出口，而在勞工兄弟姐妹努力下，今(115)年開始全球景氣逐步翻轉，鋼鐵及石化業表現都較去年更好、持續成長，此外，去年高雄整體失業率降至3.2%，為六都最低。陳其邁並說，25至29歲青年失業率，高雄也是六都最低，高雄的薪資成長率也是六都第二，更重要的是，高雄營利事業銷售總額，從過去每年約4.5兆元，前年突破6兆元，去年雖受全球景氣影響，仍高達5.8兆元。高雄市政府勞工局局長江健興指出，勞工朋友都是高雄最珍貴的資產，是高雄經濟的推手，每一位獲獎的模範勞工都是各行各業的楷模，感謝辛勤付出的勞工朋友們，也感謝35家績優工會與高雄市政府攜手合作，共同推動勞工事務，守護勞權多所貢獻，更呼籲企業及雇主提升待遇疼惜勞工，提供更安全、更優質的工作環境，共創勞資雙贏。