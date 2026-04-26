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▲小優（如圖）今稍早現身好友舞陽婚宴，狀態神清氣爽。（圖／記者吳翊緁攝影）

小優想懷孕閃婚！不考慮吃回頭草吳宗憲

▲小優（如圖）重拾演藝事業。（圖／翻攝自小優IG）

藝人小優去年2月遭控「大嘴巴」與另一女星宋羽葤開戰，致使小優與前老闆吳宗憲解約，演藝工作停擺，直至本月初，雙方曬出和解聲明，引發各界關注，今（26）日稍早小優現身好友舞陽婚宴，受訪被關心起近況，她神情自若地說：「最近愈來愈好，剛從韓國帶貨直播回來」，事業步回軌道，沒打算找新的經紀公司，可時仍與吳宗憲保持友好關係，此外，小優也鬆口目前有正在相處的曖昧對象，不排除懷孕閃嫁，讓眾人為其欣喜。小優時隔1年和解宋羽葤，處理期間也不忘拾回演藝事業，於韓國經營帶貨直播，也接下新的網路節目主持棒，她稍早面對媒體提問，顯得有些生澀，「最近愈來愈好，這一年媒體大家都辛苦了，現在和解了，我也好好把自己生活過好！」小優表示，目前靠自媒體經營得不錯，沒有打算簽新的經紀公司，不過與前老闆吳宗憲仍保持友好關係，「自己處理事情也OK，不麻煩別人也好」，隱約透露收入穩定增長，先前被拍到座車升級，生活品質好轉，事業柳暗花明又一村。至於感情方面，小優去年11月被拍到結交新歡，當眾十指緊扣，怎料今招認感情告吹，依舊積極交友，「現在有相處的人，對方是素人，還在相處中，希望大家留點空間給我，不要把人家嚇走」，笑稱如果感情穩定，不排除懷孕閃婚。