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▲何妤玟（如圖）亮麗出席舞陽婚宴。（圖／記者吳翊緁攝影）

王俐人SWAG直播！何妤玟被問意願傻眼了

▲舞陽（右）與Peggy（左）今舉行婚禮。（圖／記者吳翊緁攝影）

49歲女星王俐人本週末連2天登上成人直播平台「SWAG」，上空裸露磨蹭男優，大尺度表現佔盡版面，熟女話題進而引發討論，今（26）日稍早同齡的何妤玟出席好友舞陽婚宴，被問及未來是否有意願挑戰？她一臉錯愕，頓了幾秒後吞吐地說：「沒⋯⋯沒有辦法，也沒有考慮，我覺得去買我的寫真年曆，就可以看到最性感、熱情，而且最完整的我了！」高情商回覆讓眾人驚喜。何妤玟現年49歲，今一襲碎花洋裝出席舞陽婚宴，穠纖合度、狀態滿點，稍早受訪被問及王俐人登上SWAG的看法，她坦言沒有關注此事，倘若未來如果SWAG邀約，會願意登上直播？何妤玟一臉錯愕，吞吐地說：「沒⋯⋯沒有辦法，也沒有考慮，我覺得去買我的寫真年曆，就可以看到最性感、熱情，而且最完整的我了！」王俐人在直播中大尺度表現，引起熱議，何妤玟說自己沒有該平台會員，所以沒有觀看直播，不過自己認識平台的人，「有別的方面私交，跟他們老闆」，而自己則跟王俐人沒有私交，只有一起上過節目，何妤玟強調透過自己的網站經營，展現成熟女性的魅力就好，且目前仍維持百分之百單身狀態，有好消息會再跟大眾宣布。談到今日的新郎舞陽，何妤玟透露2人交情深厚，自己出的寫真集男主角就是舞陽，此外，現場加碼爆料舞陽與Peggy尚未公開戀情時，火熱程度就已藏不住，「那時候拍攝女方也有來，我還大方出錢讓他們去開房間」，看著這對「火熱」的愛侶修成正果非常開心，不過也強調，舞陽一直是很乖的弟弟，2人之間完全沒有火花。