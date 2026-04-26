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駕駛吉娃娃闖禍了？小貨車撞轎車畫面曝光

▲整個事故過程全被路口的監視器拍了下來。這段宛如「狗狗偷開車闖禍」的影片曝光後，迅速在網路上瘋傳並成為爆笑迷因。（圖／翻攝畫面）

飼主未拉手煞車惹禍！吉娃娃洗刷冤屈

▲車禍發生之後，吉娃娃探完頭看完狀況之後，就立刻跑回副駕駛位置。（圖／WoWtchout）

監視器畫面角度有限，差點讓無辜的狗狗背了黑鍋！近期在台中市神岡區發生一起離奇的車禍事件，一輛原本停在工廠內的小貨車突然自行滑行出門口，並撞上對向停放的小轎車。由於當時駕駛座上只有一隻黑色吉娃娃，且撞擊瞬間狗狗正好從駕駛座探出頭來，畫面看起來就像是「狗狗開車釀禍」。不過最終經過警方調查，真相大白，順利還給這隻吉娃娃一個清白！4 月 23 日上午，台中市警方接獲報案，指出神岡區昌平路五段的一處鐵皮工廠門口發生交通事故，隨即派員前往現場處理。沒想到調閱監視器畫面後發現，事故發生當下，貨車駕駛艙內竟然只有一隻吉娃娃；更巧的是，在貨車撞上轎車的瞬間，這隻吉娃娃還剛好從駕駛座車窗探出頭來「查看情況」。整個事故過程全被路口的監視器拍了下來。這段宛如「狗狗偷開車闖禍」的影片曝光後，迅速在網路上瘋傳並成為爆笑迷因。不少網友看了紛紛留言笑稱，「活到68歲，頭一次看到狗狗會偷開車」、「肇事後跑到副駕，主人教得真好」、「狗：我就無照上路」、「轉生後，突然忘了自己是條狗」。不過玩笑歸玩笑，警方初步調查後釐清了事故的真正原因。原來是小貨車的 56 歲駕駛趙先生在車輛熄火後，並未確實拉緊手煞車，才導致貨車一路往外滑行並引發這次事故。所幸當時該路段的車流量不大，這起意外並未造成任何人員受傷，而這隻差點背鍋「無照駕駛」罪名的無辜吉娃娃，也終於順利洗刷了冤屈。