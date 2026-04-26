2026年大選逼近，民進黨徵召前立委黃世杰參選桃園市長，總統暨主席賴清德今（26）日特別親赴桃園與地方黨公職召開重要座談會。會中除正式介紹黃世杰外，更宣布由前主席許信良出任榮譽主委、國策顧問范振修擔綱主委。賴清德強調，桃園對台灣民主具備關鍵地位，本次座談會整合了桃園地方黨公職、不分區立法委員及在地市議員，未來將組成最強「桃園隊」，展現收復失土、贏回桃園的決心。

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賴清德在會中特別回顧歷史，指出桃園對台灣民主運動貢獻巨大。他提到，戒嚴時期的民主遊行「橋頭事件」，正是為了聲援當年蒙冤的桃園縣長許信良，自己在擔任國大代表時期，當時的黨主席就是許信良，因此特別邀請許信良出任黃世杰競總的榮譽主委。

另賴清德高度肯定范振修，提及范振修作為成功企業家，不僅熱心公益，更長期關心台灣前途，對於接下主任委員重任更是「義不容辭」，是團隊穩定的基石。

而競總方面，由經營桃園的四位不分區立委及前立委出任副主委；桃園市議員與參選人則全數擔任競選總部執行副總幹事。

黃世杰表示，今日的座談會是民進黨在桃園團結作戰的第一步，並透露總統非常重視桃園選情，特別來到桃園與地方黨公職座談並提點，提振桃園隊的士氣。

黃世杰指出，未來將加速各項競選工作的推進，疾呼桃園一定要團結，才能拚出更好的未來，承諾會以最大的熱情與活力，與所有市議員及參選人協同作戰，齊心協力將桃園的未來重新拚回市民手中。

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陳威叡編輯記者

從業邁入第14年，師大圖傳研究所碩士，2011年於《蘋果日報》展開記者生涯，曾經歷社會、專題、新北市政與政治線，2022年來到《NOWNEWS今日新聞》政治中心，在同樣的高度編採自由環境，負責黨政新聞，主跑立法院、行...