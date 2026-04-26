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T1 提前與 Keria 續約！將跟 Faker 搭檔到 2029 年

▲T1輔助Keria被稱作「歷天怪」，更是公認的英雄聯盟史上最強輔助選手。（圖／X@T1LOL）

史上最強輔助 Keria！「歷天怪」無所不能

▲Keria在2021 年加入T1之後，5年間已幫助隊伍拿下3 座S賽冠軍頭銜與1次亞軍。（圖／IG@keria_minseok）

《英雄聯盟》傳奇六冠隊伍 T1 今（26）日在主場日活動宣布，與隊上輔助選手 Keria 續約至 2029 年。消息曝光後立刻引發全球玩家關注！Keria 這幾年來一直都是 T1 奪冠的關鍵拼圖，每年都能在賽場上打出「輔助差距」，還有好幾隻招牌角色是非 Ban 即選的存在。因此續約消息一出，也讓大批 T1 粉絲感到無比安心，直呼：「終於有好消息了！」韓國電競戰隊 T1 近期在 Inspire Arena 展開主場日活動，今（26）日晚間以 2:0 擊退 BFX。賽後舉辦了與粉絲互動的環節，並在現場宣布了一項重磅訊息：隊上的明星輔助 Keria（柳岷析）已完成提前續約，雙方將持續合作至 2029 年。事實上，T1 去年就已經與中路傳奇選手 Faker 續約至 2029 年。再加上今年與 Keria 的這份新合約，這意味著直到 2029 年，Faker 身邊至少都會保有 Keria 這位強力的得力助手共同奮戰。屆時，Faker 將來到 33 歲，而 Keria 則是 26 歲。Keria也將成為Faker職業生涯當中合作最久的隊友。Keria 自 2020 年在職業賽場出道以來，就被粉絲封為「歷天怪」（意即歷代級別的天才怪物）。他從 DRX 出道時就已繳出亮眼成績，隨後在 2021 年被 T1 挖角簽下。在這 5 年之間，他已幫助隊伍拿下 3 座 S 賽（世界大賽）冠軍頭銜與 1 次亞軍。與一般輔助選手不同，Keria 在賽場上能拿出大量獨特的英雄，這也是過去幾年 T1 被戲稱為「馬戲團」的主因。他的招牌角色「巴德」幾乎場場遭到對手禁用，極大地壓制了對手的選陣靈活度。正因為Keria，讓 T1 團隊總能玩出各種奇怪不科學陣容，Keria 在某些版本甚至能拿出 AD 英雄來打輔助，且操作與走位絲毫不輸主力 AD 選手。憑藉著這般無所不能的影響力，Keria 過去也一直維持著業界輔助最高薪的身價。此外，Keria也因為長相清新，被粉絲譽為史上最可愛英雄聯盟選手，IG粉絲數量更是突破115萬人，也是超人氣的偶像型選手。