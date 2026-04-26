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▲倖田來未時隔14年再次宣布懷孕。（圖／倖田來未 (Koda Kumi)﻿臉書）

日本天后倖田來未近日宣布懷上第二胎，距離上一胎已相隔14年，消息一出震撼演藝圈，現年43歲的她，5年前上節目時就曾被預言「還會再生一個孩子，且高機率是女生」，此次迎來新生命，不僅象徵人生新篇章，更讓這段神預言再度被翻出討論，在網路上掀起熱議。隨著喜訊曝光，一段倖田來未在2021年上節目接受占卜的畫面也被翻出，當時知名占卜師星瞳（星ひとみ）替她分析命盤，直言她未來還會再生一個孩子，並點出「女兒機率很高」，雖然當時不少人半信半疑，但如今結果成真，讓網友驚呼「真的太準！」不僅如此，占卜內容分析了倖田來未的個性與家庭狀態，包括「不愛吵架但一講就停不下來」、「家是能量來源」、「過去男人運很差」等，都跟她的現實狀況不謀而合，雖然算出了男人運很差，不過星瞳也直言，現在的老公KENJI03會是守護倖田來未的人，兩人的夫妻緣分非常深。除了預言成真引發話題，倖田來未的婚姻背景也再度受到關注，她的丈夫KENJI03是日本搖滾樂團BACK-ON成員，同時擁有台日混血背景，母親為台灣泰雅族人，夫妻倆從相識到交往僅短短一個半月就決定在一起，感情發展迅速卻穩定長久，不僅是演藝圈少見的恩愛典範，也被台灣粉絲稱為「台灣好媳婦」。