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▲王俐人（左）昨日直播時坦露上半身，任由男優季耕按摩全身，沒想到卻遭網友酸「脫衣賺錢」。（圖／翻攝自SWAG）

女星王俐人昨（25）日起，一連兩天在成人平台SWAG擔任特別來賓，第一天的直播中她大方脫掉上衣，任由AV男優在她身上遊走按摩，大尺度畫面湧入超過5000名粉絲在線觀看，不過這也讓部分網友相當不理解她的行為，狠酸她是「為錢脫衣」，為此她昨晚直播時霸氣回應：「奶是我的，我要給誰看是我的權利！」王俐人昨日登上SWAG《華語AV復興大作戰》直播間，在現場大方解開睡衣肩帶，以裸露上半身的方式，任由男優按摩全身，因為她沒貼胸貼，因此在挪動身體的過程中甚至數度走光，這也讓她一登場就吸引許多流量，最高同時在線觀看人數突破5千人。不過王俐人登上成人平台的行為，也讓許多網友直呼不理解，狠酸她「為錢脫衣」，為此昨晚直播結束後，她馬上在IG加開直播回應，「奶是我的，我要給誰看是我的權利！」認為自己過去在演藝圈多年，曾有許多顧慮與限制，如今反而更想誠實面對自己，勇敢嘗試不同可能，且現在的自己靠努力賺錢，不偷不搶，每一筆收入都是自己正當賺來的。然而，王俐人會選擇這條路，背後並非單純為了話題，她坦言，過去因替友人擔任餐廳負責人，最終卻因對方失聯，導致自己背負了千萬元的高額債務，面對現實壓力，她選擇透過直播帶貨等各種方式增加收入，試圖儘快改善財務狀況，她強調自己只是用能力賺錢，「做得正、賺得正」，希望外界能以更理性的角度看待。