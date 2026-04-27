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前海軍巡海艦長呂禮詩近日在中國青島參加解放軍海軍成立77周年活動，受訪時稱讚解放軍裝備精良，並向中媒表示：「解放軍海軍已經準備好了、兩岸一家親」等言論。此舉引發陸委會強烈譴責，定調為配合統戰「令人不齒」，《NOWNEWS今日新聞》為您整理呂禮詩過去的爭議史。2024年11月的珠海航展，呂禮詩以軍事專家身分受邀，參觀解放軍最新型的殲-35A匿蹤戰機、紅旗-19地空飛彈及運-20運輸機。他在接受中媒採訪時，情緒激動哽咽表示，他想讓台灣觀眾知道「我們中國有多強」。當時國防部重批，呂禮詩身為退役軍官，言論已嚴重傷害國家尊嚴及軍人氣節；國安局更直接定調，此類發言已淪為中共「認知作戰」的宣傳工具，企圖透過專業背景，對台遂行心理威懾。呂禮詩回台後則在政論節目辯稱，他是在描述事實，並稱軍事專業不應受政治干擾。2025年9月呂禮詩受邀參加中共主辦的「九三閱兵」，頻繁出現在對岸官方媒體的專訪中。呂禮詩當時受訪語出驚人，直言由於《兩岸人民關係條例》目前主要規範將級以上軍官，而他身為退役少校「法律約制不了我」，甚至強調：「我要做一個堂堂正正的中國人。」此番言論引發基層官兵反彈，批評他領著台灣退休俸卻踐踏同袍忠誠，軍方內部更一度傳出要研議他在教官任內是否涉及機密外洩，但最終因法規侷限，難以進行實質行政裁罰。呂禮詩鑽法律漏洞的行為，綠營立委曾正式提出《兩岸人民關係條例》修正草案，外界稱為「呂禮詩條款」。該修法擬將規範對象由現行的「退役將領」與「政務官」，擴大至「少校以上且領有終身俸之退役人員」。若上述人員參與對岸政治活動並有「損國家尊嚴」之行為，最重可剝奪全數退休俸。不過，藍營質疑有違憲法保障的言論自由，因此在程序委員會多次杯葛，修法仍處於擱置狀態。