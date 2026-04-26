日本搖滾天團ONE OK ROCK（OOR）週末連續兩天登上台北大巨蛋開唱，吸引約4萬名歌迷進場朝聖，更寫下首組日本團體攻蛋的重要里程碑，然而活動卻引起周遭居民反彈，因為演出的兩個小時中周遭可以說是「人造地震兩小時」，讓大家超崩潰紛紛求助里長，希望可以儘速改善。

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ONE OK ROCK大巨蛋開唱！周遭地震兩小時惹民怨

ONE OK ROCK演唱會現場氣氛火熱，主唱Taka在台上感性表示，距離第一次來台北演出已經過了14年，從小型場地一路唱進大巨蛋，對他們而言意義重大，他也提到，原訂上海與香港場次因故取消，因此更珍惜能與台灣歌迷見面的機會，並感嘆當今世界局勢動盪，希望大家把握當下、享受音樂。

不過，就在場內嗨翻的同時，場外卻出現不同的聲音，許多住在大巨蛋周邊的居民反映，演唱會期間感受到建築物震動，直言「像地震一樣」，不僅影響生活，更讓人感到不安，他們指出大巨蛋重低音與震動問題嚴重，質疑場館設計不良。

▲ONE OK ROCK昨日起在大巨蛋開唱。（圖／秀泰娛樂提供）
▲ONE OK ROCK昨日起在大巨蛋開唱。（圖／秀泰娛樂提供）
面對爭議，台北市政府體育局已要求主辦加強管理，並在場內宣導觀眾以「拍手取代跳動」，現場歌迷指出，活動工讀生隨時都在勸導粉絲別跳起來，不過此舉卻引發部分歌迷無奈，認為演唱會就是要投入其中，若是不能跳的話會影響演出體驗，身為粉絲和觀眾面對這樣的情形都是相當無奈。

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莊婷伃編輯記者

畢業於世新大學新聞學系，目前在《NOWNEWS今日新聞》負責日韓娛樂新聞編輯，為新聞業新鮮人，興趣是K-pop、J-pop、日本動畫等。同時擁有日本留學經驗，可以將興趣轉換成優勢，直接確認原文資料，確保內容的準確性及...