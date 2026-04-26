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針對今（26）日國民黨高雄市長參選人、立委柯志恩承諾將吸取台中市長盧秀燕治理經驗，用媽媽的心治理城市。對此，曾在台中基層服務，對盧秀燕的治理能力有深刻印象的前鎮區明孝里里長林浤澤強調，盧秀燕的台中經驗，高雄，真的不能實現！也不需要實現！也對立委柯志恩的這番話，感到相當害怕！柯志恩在座談會上說，亞灣區吸引許多AI研發與智慧聚落、前鎮漁港改造，也提及到老年人口比例高於全國平均值…等，承諾將吸取台中治理經驗，用媽媽的心治理城市。林浤澤對於立委柯志恩的這番話，感到相當害怕！林浤澤表示，如果真像柯志恩說的：「用媽媽的心治理城市」，盧秀燕為什麼要逢前朝建設必反，讓許多重大建設胎死腹中？為什麼一邊喊著空氣換新，卻遲遲阻擋更換燃氣機組？為什麼盧秀燕任內爆發多起兒虐、性侵事件，卻幾乎沒有局處長為此負責？台中被傾倒廢棄物，盧市府從上到下不只狀況外，更只輕罰15萬；盧秀燕更為了自己的政治聲量，將養豬業、中火議題當作自己的ATM，不斷操作社會對立。林浤澤認爲，參選市長，不僅要對城市深入了解，更是一份對土地、人民的承諾。看看這幾年，高雄在陳其邁市長的治理下，成為台美日半導體合作重鎮、天團跟Netflix指定合作城市、產業更發展、生活更愜意，高雄走在正確的道路上，高雄人充滿光榮。林浤澤也拜託高雄人真的要看乎清、認乎明，選對的人、走對的路。不要選錯人，「世界雄心」沒做到，卻變成「世界傷心」！