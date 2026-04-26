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▲王俐人在鏡頭前大開腿，全被直播拍下。（圖／SWAG）

49歲女星王俐人昨日登上成人平台SWAG，大裸上半身讓男優按摩，一度疑似春光外洩，全場最高同時觀看人數衝破5600人，創下平台紀錄，今（26）日她繼續在平台上直播，去掉了昨晚的情趣睡衣，換上了熱褲、運動內衣，和AV女優一起大玩雙人瑜伽，努力運動下兩人都汗流浹背，畫面曝光後瞬間掀起網友熱議。此次直播一開始，王俐人以貼身運動服裝亮相，帶著 AV女優蘇暢一起做雙人瑜伽，包含前彎拉伸、側身延展以及地板動作，直播進行中，鏡頭多次將視線聚焦在她的胸部線條、腰線，下半身美腿上，強調主打的成人內容。不過因為動作難度較高，因為認真做瑜伽的王俐人在做完之後「汗流浹背」，直呼「瑜伽看起來沒做什麼，不過比想像中更累。」除了瑜伽本身，直播在進行動作時，工作人員也會臨時干擾，讓她一邊維持平衡一邊完成動作，不過因為瘙癢難忍，因此她也害羞喊道：「姐姐會癢！你很壞！」不僅如此，王俐人還大方在鏡頭前聊起性經驗，透露瑜伽其實比性行為還累，「我喜歡在下面，你先讓我舒服我才能讓你舒服。」同場活動中她還透露，自己人生中第一次看成人片是國中的時候，跟弟弟、父母一起看徐若瑄主演的三級片，「第一次看到裸體的女人站在面前」，話一說出口瞬間引爆直播間，雖然和昨晚的激情按摩比起來，今晚的瑜伽運動闔家觀賞許多，不過也讓許多觀眾看見了王俐人不為人知的一面，掀起巨大討論度。