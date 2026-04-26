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民進黨不分區立委沈伯洋近期勤走基層，被視為參選台北市長的熱門人選，但日前受訪稱國民黨在台北執政已達70年，隨即遭質疑無視前總統陳水扁的市長任期，引發議論。對此，網紅Cheap在臉書發文緩頰，指出沈伯洋當時雖有提到「除陳水扁短暫執政外」，並非全然不知歷史，但重點在於沈伯洋這類政治風格，在台北市恐怕極不討好，直言他若參選「保證沒票」。Cheap指出，台北市其實並非外界印象中的「鐵藍」，以歷屆選戰為例，1994年陳水扁是在藍營分裂下勝出，但2014年柯文哲以57%高得票率入主北市，顯見只要風向正確加上對手形象差，綠營並非沒機會。最關鍵的例子是2020年總統大選，蔡英文在台北市狂掃53%選票，連松山、大安等深藍選區都翻轉，12個行政區僅剩文山區維持藍天。針對台北人的投票性格，Cheap總結認為台北市可以接受藍綠，但關鍵在於「候選人不能讓人丟臉」。台北人偏好如馬英九、蔣萬安這類形象清新的「都會菁英型」，若是像韓國瑜這種較為草根、接地氣的風格，台北選民通常投不下去。他強調，台北市對比起其他「派西瓜都能贏」的縣市，選民自主性極高，這也是為什麼他認為沈伯洋的風格，難以獲得台北市民的青睞。