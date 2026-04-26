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美國總統川普（Donald Trump）25日晚間出席「白宮記者聯誼晚宴」（White House Correspondents' Dinner），現場卻傳出槍響。一名來自加州的31歲男子艾倫（Cole Tomas Allen）在希爾頓飯店現場開了多槍後被逮，事件引發全球譁然。川普在特勤局人員及維安護送下從主桌躲避，在過程中還摔了一跤，畫面全曝光。根據哥倫比亞廣播公司（CBS）報導，艾倫衝過宴會廳外的金屬探測器，當時晚宴正在宴會廳舉行。據兩名執法部門消息人士透露，艾倫有持有槍枝的記錄。他於2025年8月購買了周六槍擊案中使用的霰彈槍。艾倫還擁有另一把半自動手槍，購於2023年。報導提到，嫌犯於週五入住，也就是事發前一天。執法部門人士說，嫌疑人從洛杉磯乘火車到芝加哥，然後從芝加哥到華盛頓特區。 調查人員已找到他的手機和其他電子設備，目前正在申請搜索令。他本人拒絕不配合調查，但與他熟識的人正在與調查人員交談配合調查。三名聯邦執法官員透露，調查人員正在審查嫌疑人的筆跡，作為襲擊動機調查的一部分，這些材料寫在紙上，由部分美媒曝光的畫面中可看到，在事發當下，副總統范斯先被身旁維安特勤提醒並將其拉走，可看到范斯在反應過來後，立刻加速遠離現場。隨後，特勤局幹員來到川普的身旁以及桌前進行掩護，周遭幕僚維安團團將川普包圍護送他下台，但川普在急忙撤離的過程中，一度腳軟踉蹌跌倒，接著才在旁人攙扶下站起來離開。