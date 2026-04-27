美國總統川普（Donald Trump）26日表示，他正致力於推動解決俄烏戰爭，而他與俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）以及烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskiy）都進行了「良好的對話」。

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根據路透社報導，川普在福斯新聞（Fox News）的《週日簡報》（The Sunday Briefing）節目訪談中指出，美方目前正處理涉及俄羅斯與烏克蘭的局勢，「希望我們能夠順利解決」。

川普表示，自己跟蒲亭及澤倫斯基都進行了對話，但並未具體說明與兩位領導人的通話時間和內容。他表示：「我確實與他有過交流，我也確實與澤倫斯基總統有過交流，而且是良好的對話。」

談到雙方衝突，川普指出蒲亭與澤倫斯基之間的仇恨「太荒謬了」，「仇恨本來就是一件壞事，尤其是在嘗試解決問題時，仇恨確實是一件壞事，不過這種事終究會發生。」

川普曾經承諾要結束這場始於2022年2月俄羅斯全面入侵烏克蘭的戰爭，然而他的第二任期已經展開一年多，衝突仍在持續。

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徐筱晴編輯記者

曾在電視台、網路媒體任職。熱衷追蹤全球大小事，特別喜歡觀察跨國文化。用故事的方式分享嚴肅議題，讓複雜新聞變得容易親近。關注東亞局勢，也愛發掘世界角落裡的暖心故事。
曾經製作過VTuber產業專題《虛擬淘金...