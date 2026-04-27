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民進黨傳出將派立委沈伯洋選台北市長，前台北市長柯文哲昨（26）日聽聞後直喊：「黃金組合，太精采了！」，引綠委王義川發文回擊：「柯文哲看要選哪裡？隨便你決定，林北左手讓你，我們來釘孤支！」柯文哲昨為黨內台北市議員參選人許甫站台，被問到民進黨最有可能提名沈伯洋參選台北市長一事，柯文哲說，他心目中民進黨的黃金組合是台北沈伯洋、桃園王義川，民進黨人才濟濟，「3Q」陳柏惟應該選台中，非常渴望民進黨派出他們的黃金陣容。對此，王義川昨特別在社群平台Threads上針對柯文哲這一段回應表示：「柯文哲看要選哪裡？隨便你決定，林北左手讓你，我們來釘孤支！貪污犯在那邊⋯⋯⋯」不過，王義川的留言也被大批網友留言狠酸：「你倒是出來選啊」、「登記參選桃園了嗎？超速仔在那邊⋯⋯⋯」、「所以快出來選桃園啊，你是民進黨的黃金組合啊」、「你還敢出來留言啊?」等。