民進黨立委沈伯洋傳出將競選台北市長，他也積極在社群上改變人設，日前更以新短髮造型亮相，引起不少網友驚呼他像木村拓哉。對此，台北市議員游淑慧狠酸，民進黨現在流行「養成系偶像」，​母姊會集體開濾鏡，把沈伯洋捧成體育、音樂、動漫全才的「全能寶寶」，全黨寵他1人。

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沈伯洋近日為參選台北市長暖身，陸續被網友造神稱他像韓星裴勇俊、日本巨星木村拓哉、日本防衛大臣小泉進次郎，還有像台灣藝人張孝全等。對此，游淑慧開酸表示，綠營范雲、陳培瑜、管碧玲、吳思瑤等人現在流行「養成系偶像」，母姊會集體開濾鏡，把沈伯洋捧成體育、音樂、動漫全才的「全能寶寶」，體育好、籃球強、桌球超強、音樂資質好，莫札特能講1小時，愛漫畫、動漫，新髮型還像小泉進次郎，清爽又精神。

游淑慧接著說，沈伯洋被捧成是民進黨「全能寶寶」，從體育課誇到音樂課，連髮型都能當靚點和亮點，這是選市長，還是在報名偶像甄選班？這濾鏡厚到連市長蔣萬安都覺得好笑，不想評論可笑的髮型跟莫札特話題，結果被解讀成「怕了沈伯洋」，放心啦！你們家寶寶這麼優秀，我們怎麼會不怕？



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胡郁欣編輯記者

政大畢業後第一份工作即投入媒體實務，長期追蹤產業與科技發展，關注政治、社會議題，也曾任口筆譯者。這些年累積的經驗讓我在採訪和寫作上養成專注、細緻且快速應變的能力。工作之餘，我喜歡運動、爬山、去海邊、看...