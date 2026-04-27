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白宮記者協會在25日晚間舉辦年度晚宴，但期間卻遭到一名男子闖入開槍，當下美國總統川普（Donald Trump）及其內閣成員緊急避難。美國代理司法部長布蘭奇（Todd Blanche）表示，槍手的目標很可能是川普及其政府官員。根據路透社報導，布蘭奇在接受NBC新聞《會面新聞界》（Meet the Press）採訪時表示：「目前看來，他確實是蓄意針對政府工作人員，很可能包括總統本人。」他補充說，嫌犯疑似是從洛杉磯搭乘火車，經芝加哥抵達華盛頓。這名闖入晚宴開槍的嫌犯為加州的31歲男子艾倫（Cole Tomas Allen）。雖然詳細背景仍不明，但社交媒體顯示他可能是洛杉磯附近托倫斯的老師。華盛頓代理警察局長卡羅爾（Jeffery Carroll）表示，嫌犯攜帶了一把散彈槍、一把手槍及多把刀具。艾倫在美東時間25日晚間約8點半（台灣時間26日上午約8點半），帶著槍枝及刀械進入晚宴所在的希爾頓飯店，狂奔闖過安檢哨，朝一名特勤局探員發射散彈槍，隨後被制伏並逮捕。事件發生當下，川普與第一夫人梅蘭妮亞以及副總統范斯立即被護送離開現場。嫌犯將於27日在聯邦法院受審，面臨襲擊聯邦官員、開槍及企圖殺害聯邦官員等指控。布蘭奇也提到，目前尚不清楚此襲擊是否與伊朗有關。川普在事後的白宮簡報會上告訴記者，該名特勤局探員因防彈衣救了一命，目前「情況良好」。特勤局發言人古列爾米（Anthony Guglielmi）也證實該探員已經出院。川普認為自己就是這次襲擊的目標。自2024年以來，在美國政治高度極化的背景下，川普已在兩次暗殺企圖中倖存。這起槍擊案引發了外界對美國高層官員安全維護的質疑。調查重點之一在於槍手是如何將散彈槍走私進駐有高度維安的晚宴現場，因為白宮記者協會晚宴是華府社交圈的盛事。