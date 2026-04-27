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▲范曉萱演唱會觀眾席中，有特地為大S保留的空位，貼著大S的英文名Barbie。（圖／微博＠李屋屋啊）

▲小S（左）和阿雅（右）都現身力挺范曉萱（中）開唱。（圖／Threads@tg_.alleng授權提供）

▲田馥甄25日當天也去朝聖范曉萱開唱，大讚這是一場無價的演唱會。（圖／田馥甄IG@hebe_tien_0330）

范曉萱25日在台北Legacy TERA舉行演唱會，當天她特地在台下為已故的好友大S保留一個空位，椅子上貼著大S的英文名Barbie，惹人鼻酸。除此之外，好友小S、阿雅也都到場當嘉賓，和范曉萱一起合唱〈管他什麼音樂〉，逼哭不少粉絲。小S自己哭到一半也接著調侃范曉萱不售票、隨喜收入場費的舉動，直呼這題「整死30年老友」，不知道要該投多少錢才合適，讓歌迷笑翻。范曉萱演唱會當天唱到歌曲〈管他什麼音樂〉時，邀請坐在台下的小S、阿雅一起上台合唱，3個好姐妹久違聚在一起表演，現場氣氛溫馨又歡樂。演唱結束後，她們在台上緊緊相擁，都忍不住落淚；范曉萱也感性地說，雖然大S的離開，讓她們這群姐妹組合三缺一，但她自己心中覺得，大S一直都在，演唱會也幫她留了一個位置。范曉萱坦言：「」。范曉萱一席話讓小S和阿雅都一度泣不成聲。不過接著話鋒一轉，小S一邊拭淚一邊吐槽范曉萱的不售票演唱會模式，表示范曉萱很多粉絲都40多歲了，她居然要粉絲排隊領手環進場，實在太不人道，阿雅則在一旁鼓吹范曉萱再辦一場售票演唱會，讓大家好好做準備。小S也說范曉萱在現場放置隨喜箱的安排難倒了她，雖然不強制投錢，但她身為和范曉萱認識30年的好友，不投說不過去，只投6000元又怕太少，但如果投了10萬元，又顯得太浮誇，根本會變成演唱會贊助商。小S笑說這題難倒了她，甚至要去找老公許雅鈞討論，一番幽默發言逗樂全場。除了小S、阿雅到場外，其實女星田馥甄當天也坐在台下，默默欣賞范曉萱表演。她事後在社群分享演唱會的動態，也感性地說：「看到三缺一的〈管他什麼音樂〉，除了感傷，更多的是感恩，看見生命的力量」，更直呼這是一場無價的演唱會。同為觀眾的林宥嘉老婆丁文琪也發文：「明明那麼歡樂，怎麼後來還是哭了。」大家都被台上又哭又笑的氛圍感染到了。