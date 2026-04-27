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日本近來地震頻傳！北海道在今（27）日清晨發生規模6.1地震，震源深度約80公里，暫時沒有海嘯風險。北海道十勝地區南部在當地時間今日清晨5點23分左右（台灣時間4時24分）發生芮氏規模6.1地震，震源深度約80公里，震央位於北緯42.6度、東經143.1度位置。北海道浦幌町觀測到最大震度5強，北海道新冠町也觀測到震度5弱的搖晃。青森縣震度亦有4級、岩手縣震度3級。儘管震度不小，當局初步判斷，暫時沒有海嘯風險。值得注意的是，日本氣象廳在不到一週前才因岩手縣北方外海於20日發生規模7.7強震，警告未來出現規模8.0以上地震的風險上升。不過氣象廳在此次地震發生後召開記者會，指出本次地震與20日發生東北地區外海的地震並無直接關聯。氣象廳呼籲，「未來一週左右，特別是接下來的2至3天內，請民眾留意可能發生與本次規模相當的地震。」同時也提醒絕大多數的地震都是在沒有注意情報的情況下突然發生的，「在日本國內，任何時間、任何地點發生伴隨強烈搖晃的地震都不意外。希望民眾能從力所能及的事項開始，逐一做好防震準備。」