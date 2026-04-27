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無人機在俄烏戰爭中大放異彩，行政院在去年底提出1.25兆元軍購特預算，規劃採購20餘萬架無人機、1000餘艘攻擊型無人艇。國防部表示，除了無人機與無人艇外，國軍已規畫導入四足機器人（機器狗）、無人運輸及戰術載具，用於偵察、攻擊及物資運補等多樣任務。立法院外交及國防委員會今（27）日邀請國防部長顧立雄就「新興科技應用於不對稱作戰」進行專案報告。根據送交立院送交立院報告指出，為降低人員傷亡風險、減少後勤負擔，各國開始部署或大量測試地面無人載具(UGV)在戰場上的效益。結合AI功能，UGV已可投入偵察、火力支援、彈藥及傷員運送，以及擔任無人機發射載臺等任務。國防部指出，國軍已規劃導入機動性高、多功能及模組化之四足機器人、無人運輸及戰術載具，用於縱深、城鎮作戰中執行偵察、殲敵及物資運補任務。民進黨立委陳俊宇質詢時關切機器狗的發展，國軍的機器狗開發進度，中科院長李世強表示，機器狗並不是由中科院獨立開發，最主要是從 國外引進現成的技術，但是中科院跟他們的合約上是協助在台灣建立供應鏈，尤其把裡面的東西能夠「排紅」。李世強表示，相關經費來源是從國科會提供給國家實驗研究院成立的國家機器人研究中心裡面的相關經費來支應，中科院只是配合國科會還 有國家實驗研究院，還有民間的企業共同來執行機器的開發。顧立雄補充說，開發任務是由民間向國科會申請，所以我們民間有一定的能量存在，中科院再協助。李世強證實，熱顯像的相關元件都已經應用在機器狗上面。