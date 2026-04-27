我是廣告 請繼續往下閱讀

海軍退役少校、前艦長呂禮詩日前參加中共解放軍海軍建立75週年活動，竟登共艦高呼「解放軍海軍準備好了」、「中國解放軍越強大，台灣越安全」等語。對此，國防部長顧立雄今（27）日表示，陸委會已提出兩岸條例修正案，針對有損害國家尊嚴行為的退休軍官有所懲戒，呼籲立院盡速通過修法。立院外交及國防委員會今日邀請國防部部長顧立雄報告「國防部創新小組將新興科技應用於不對稱作戰之效能分析與未來發展」，並備詢。顧立雄會前受訪。媒體詢問今日軍購特別條例將3度協商，傳出藍白都支持8100億軍購特別預算，顧立雄表示，國防部立場還是希望能夠通過1.25兆，他已經說過很多次了, 今天也看到美國在台協會（AIT）處長谷立言也發表了談話, 也是希望這個一個綜合性廣義特別預算的提出, 也希望能夠得到朝野的支持。針對呂禮詩登共艦發表媚中的言論，媒體問現在法規似乎沒有辦法對他懲處，是不是該修法？顧立雄說，修法的草案他的了解是陸委會已經送到立法院，將原來少將以上已經提高到少校以上, 你有月退修俸的，有損害國家尊嚴的行為，是不是請立法院和來儘速通過相關的修法。陸委會回應表示，前海軍退役艦長接受中共邀請，配合中共解放軍進行統戰宣傳，令人不齒。相關人士一再利用解放軍活動挑釁台灣社會民主底限，政府將研究其行為是否違法，另為避免是類灰區行為刻意激化社會對立，陸委會已提出兩岸條例修正案，針對此類退休軍官有所懲戒，希望社會各界能夠支持。