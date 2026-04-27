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麥當勞：買一送一！免費送漢堡、蛋捲冰淇淋 手機點餐送麥克雞塊

即日起至4月28日：

即日起至5月3日：

麥當勞歡樂送優惠（外送平台同享）：

▲麥當勞買一送一速食優惠券開吃，迷你Q紫薯則有歡樂送優惠。（圖／麥當勞提供）

德克士炸雞：母親節套餐58折起！再享加購優惠

▲德克士炸雞「母親節套餐58折起」，還有加購優惠。（圖／德克士炸雞提供）

本周迎接五一勞動節3天連假，麥當勞表示，全球版APP開領全新優惠券，「中杯飲料買一送一」，免費送吉事漢堡、蛋捲冰淇淋、小薯，手機點餐限定消費滿150元「送麥克雞塊」；「迷你Q紫薯」歡樂送優惠組合也不要錯過。德克士炸雞今（27）日起，開吃母親節套餐58折起、再享加購速食優惠。麥當勞表示，本周APP全球版12大優惠券全新開吃，門市限定：（限量45萬份，送完為止）、即日起至5月26日（若提早售完以提早售完日為準），歡樂送及foodpanda／Uber Eats外送平台，期間限定迷你Q紫薯專屬優惠，即日起至5月10日，德克士母親節限定套餐「咔滋脆皮炸雞5塊＋咔滋香辣雞翅2對＋檸香雞腿堡＋大地瓜薯條＋鮮萃檸檬綠／紅茶3杯」特價629元；可享199元加購母親節點心組。5月11日至5月27日，德克士暖心同聚分享餐「咔滋脆皮炸雞5塊＋BBQ烤翅2對＋大咔滋薯霸＋鮮萃檸檬綠／紅茶2杯」特價539元；可享199元加購暢銷點心組。