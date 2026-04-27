本周迎接五一勞動節3天連假，麥當勞表示，全球版APP開領全新優惠券，「中杯飲料買一送一」，免費送吉事漢堡、蛋捲冰淇淋、小薯，手機點餐限定消費滿150元「送麥克雞塊」；「迷你Q紫薯」歡樂送優惠組合也不要錯過。德克士炸雞今（27）日起，開吃母親節套餐58折起、再享加購速食優惠。
麥當勞：買一送一！免費送漢堡、蛋捲冰淇淋 手機點餐送麥克雞塊
麥當勞表示，本周APP全球版12大優惠券全新開吃，門市限定：
即日起至4月28日：
◾️手機點餐單筆滿150元「免費送4塊麥克雞塊」（限量45萬份，送完為止）、
即日起至5月3日：
◾️單點「38元中杯飲品買一送一」手機點餐限定、
◾️買超值全餐「免費送吉事漢堡」手機點餐限定、
◾️單點草莓白巧克力三角派「免費送小薯」、
◾️單點草莓白巧克力三角派「免費送蛋捲冰淇淋」、
◾️單點6塊麥克雞塊「免費送小薯」、
◾️單點勁辣香雞翅（一份兩塊）「免費送蛋捲冰淇淋」、
◾️單點陽光蛋堡系列「免費送薯餅」。
麥當勞歡樂送優惠（外送平台同享）：
即日起至5月26日（若提早售完以提早售完日為準），歡樂送及foodpanda／Uber Eats外送平台，期間限定迷你Q紫薯專屬優惠，Q紫薯甜心組「迷你Q紫薯＋指定飲品」89元起、雙Q紫薯超值組「2份迷你Q紫薯」109元起。
德克士炸雞：母親節套餐58折起！再享加購優惠
德克士炸雞4月27日至5月27日，母親節暖心感恩祭，限定套餐58折起優惠：
◾️即日起至5月10日，德克士母親節限定套餐「咔滋脆皮炸雞5塊＋咔滋香辣雞翅2對＋檸香雞腿堡＋大地瓜薯條＋鮮萃檸檬綠／紅茶3杯」特價629元；可享199元加購母親節點心組。
◾️5月11日至5月27日，德克士暖心同聚分享餐「咔滋脆皮炸雞5塊＋BBQ烤翅2對＋大咔滋薯霸＋鮮萃檸檬綠／紅茶2杯」特價539元；可享199元加購暢銷點心組。
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麥當勞表示，本周APP全球版12大優惠券全新開吃，門市限定：
即日起至4月28日：
◾️手機點餐單筆滿150元「免費送4塊麥克雞塊」（限量45萬份，送完為止）、
即日起至5月3日：
◾️單點「38元中杯飲品買一送一」手機點餐限定、
◾️買超值全餐「免費送吉事漢堡」手機點餐限定、
◾️單點草莓白巧克力三角派「免費送小薯」、
◾️單點草莓白巧克力三角派「免費送蛋捲冰淇淋」、
◾️單點6塊麥克雞塊「免費送小薯」、
◾️單點勁辣香雞翅（一份兩塊）「免費送蛋捲冰淇淋」、
◾️單點陽光蛋堡系列「免費送薯餅」。
麥當勞歡樂送優惠（外送平台同享）：
即日起至5月26日（若提早售完以提早售完日為準），歡樂送及foodpanda／Uber Eats外送平台，期間限定迷你Q紫薯專屬優惠，Q紫薯甜心組「迷你Q紫薯＋指定飲品」89元起、雙Q紫薯超值組「2份迷你Q紫薯」109元起。
德克士炸雞4月27日至5月27日，母親節暖心感恩祭，限定套餐58折起優惠：
◾️即日起至5月10日，德克士母親節限定套餐「咔滋脆皮炸雞5塊＋咔滋香辣雞翅2對＋檸香雞腿堡＋大地瓜薯條＋鮮萃檸檬綠／紅茶3杯」特價629元；可享199元加購母親節點心組。
◾️5月11日至5月27日，德克士暖心同聚分享餐「咔滋脆皮炸雞5塊＋BBQ烤翅2對＋大咔滋薯霸＋鮮萃檸檬綠／紅茶2杯」特價539元；可享199元加購暢銷點心組。