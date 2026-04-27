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感謝大家關心，關於宇澄生技的合作，藝人李多慧已經履約完成，由對方提出調解程序，後續也會透過正式程序釐清與判斷。目前雙方主要針對部分合作細節與認知落差正在了解與釐清，相關合作內容、契約主體、履約範圍及損害金額等範圍，仍有待後續程序進一步確認

▲李多慧親民形象佳，來台後除了應援棒球，也接了許多業配、商演活動。（圖／李多慧IG@le_dahye）

▲李多慧坦言自己接了20項代言，雖然有錢，但還不足以買房。（圖／記者趙文彬攝影）

李多慧經紀人完整回應如下：

感謝大家關心。關於宇澄生技的合作，藝人李多慧已經履約完成，由對方提出調解程序，後續也會透過正式程序釐清與判斷。

目前雙方主要針對部分合作細節與認知落差正在了解與釐清，相關合作內容、契約主體、履約範圍及損害金額等範圍，仍有待後續程序進一步確認。因此本公司及李多慧小姐並不認同對方所主張之違約說法。

目前律師評估與現有資料，本公司及李多慧小姐均已依約履行相關合約內容，並無違約情事，整體合作亦持續展現充分履約誠意。

韓籍啦啦隊女神李多慧來台工作第4年，代言、廣告接不停，近日卻發生合約糾紛，遭宇澄生技公司求償高達633萬元的違約金。據悉，該金額已超出李多慧代言費的兩倍，具體爭議沒公開，讓外界相當好奇究竟發生什麼事。對此，當初幫宇澄生技接洽李多慧的愛倫娛樂公司今（27）日解釋，只是雙方對合約細節有誤會，李多慧實際並無違規，律師評估後認為案件應該能和平落幕。據《鏡週刊》報導，宇澄生技公司去年透過愛倫娛樂接洽李多慧，找她擔任旗下產品代言人。雙方一開始合作愉快，去年3月李多慧更出席宇澄生技春酒晚會表演，炒熱全場氣氛；對此，愛倫娛樂負責人表示，其實李多慧並無違規，只是雙方對於合作的細節認知不同才有所誤會，宇澄生技認為他們權益受損，所以要求賠償，但愛倫娛樂的律師評估後分析，整體糾紛仍在合約範圍內，所以案件應該會順利落幕。李多慧經紀公司奧比懷登公關顧問今日也代韓方公司回應：「」。而李多慧過去也曾跟其他廠商對簿公堂，意外公開自己的業配價碼。，合約更附帶逾期未支付薪資需額外補償懲罰性違約金12萬6000元的條款，所以李多慧團隊沒準時收到錢後，才向廠商求償共49萬6000元，外界也因此得以窺見她的收入水平。據悉，李多慧剛來台的時候，代言費約40萬元左右，如今最高已喊到250萬元，等於短短3年多時間就漲超過6倍，相當驚人。不過以李多慧的粉絲數量來看，這個金額確實不算誇張，畢竟李多慧IG粉絲破200萬，YouTube頻道也有101萬訂閱，在台灣人氣超旺。至於李多慧接了幾項代言？。不過她謙虛表示自己雖然有錢了，但沒有到可以在台灣買房的程度，應該會考慮先買車。