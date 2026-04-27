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沒症狀不吸藥 醫：一旦發作容易危及生命

一名29歲個案從學齡前就診斷患有氣喘，用藥控制良好，但因喘鳴症狀減少，加上擔憂類固醇副作用，長大後自行停用吸入性類固醇（ICS）吸入劑，改從藥局購買不含類固醇的「短效支氣管擴張劑（SABA）」救急。原先效果相當好，但使用到後來變得愈來愈差，某次氣喘發作，吸完一整瓶仍無效，送醫已呼吸衰竭、陷入昏迷，所幸緊急插管後，挽回一命。個案分享，使用SABA每次都能緩解喘鳴，但使用效果愈來愈差，幾天內就能用掉一整瓶，某次氣喘發作，當天吸完一整瓶擴張劑仍沒效，送醫時已呼吸衰竭且陷入昏迷，差點需動用葉克膜救命，幸經緊急插管使用呼吸器搶救，挽回一命。國泰綜合醫院呼吸胸腔科主任吳錦桐提醒，氣喘是慢性發炎，沒症狀也要規律吸藥控制，若過度仰賴短效支氣管擴張劑救急，長期反增致命風險。「SABA過度使用」與「ICS 劑量不足」是氣喘病人常見的現象，也是病人未能有效控制氣喘的主因。吳錦桐指出，其實氣喘是一種「慢性發炎性」疾病，平時不一定會有喘鳴，也不一定每天都會有症狀。但若長期沒有控制，病人的氣道可能會因長期慢性發炎而變形，造成呼吸道阻塞，肺功能變差，後續導致呼吸系統變得脆弱，反而經不起普通的健康挑戰。吳錦桐指出，臨床上，很多民眾有「沒症狀就不用吸藥」的迷思，或擔心類固醇副作用擅自停藥，就是讓氣道長期處於慢性發炎，若只用SABA藥物擴張氣管，雖能暫時緩解不適，卻無法改善發炎，長此以往易導致肺功能受損，一旦氣喘發作便易危及生命。吳錦桐表示，很多民眾會擔心吸入劑因含有類固醇，認為沒症狀就要少吸，但吸入類固醇是氣管內局部治療，降低氣管慢性發炎，劑量相當少，提醒氣喘患者即便沒症狀仍不宜自行停藥，且不要忽視久咳不癒，若1年內反覆咳嗽，或每次咳嗽超過2至3個月，極可能是氣喘作祟，應儘速就醫診療。