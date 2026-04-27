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國民黨主席鄭麗文本月訪中國，會見中國領導人習近平，獲美國華府智庫「國防重點」（Defense Priorities）學者金萊爾（Lyle Goldstein）日前讚賞，她值得一座諾貝爾和平獎。對此，鄭麗文今（27）日回應指出，她已經在美國獲得很大關注，也很多美媒排隊要等著專訪她。鄭麗文今接受《蘭萱時間》專訪表示，這次見習近平超出大家預期的成功，但這只是第一步！她不是說童話故事，從此台灣跟大陸就過著幸福快樂的日子，這路途上還有重重障礙，像是大陸近期對民進黨口出惡言，就再次呈現出所謂惡意螺旋不斷上升，最後終須一戰，就是這樣造成上演的！兩邊都釋出惡意，這就是我們要制止的，如何能夠累積善意和互信，讓對岸不再打壓台灣？所有事情都是相互的。鄭麗文提到，鄭習會後餘波盪漾，她可以感受到全世界都非常關注和好奇，尤其在她出訪前，很多人不看好、持悲觀態度，甚至說她去不成、見不到習近平、習近平不可能不談統一等，但她信心滿滿地去了，更證明這條路是對的！所以美國內部高度關注，他們很好奇該如何和中國和平相處？鷹派也抬頭，就是為了抵制中國，她此行引起美國菁英圈巨大的討論，甚至一位布朗大學的教授說她應該得諾貝爾獎！鄭麗文說，這位學者並非親中角色，而是在乎美國利益的立場，所以美國內部已經有很多人肯定她的路線，並抱持很高、很深的期待，這樣的效應已經展現，美國很期待她去訪問，聽她親口闡述這件事情，目前也有很多國際媒體和美媒都排隊等著趕在川習會前專訪她。