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在巴基斯坦竭盡全力斡旋德黑蘭與華盛頓之間的停火談判之際，伊朗外交部長阿拉奇（Abbas Araghchi）26日再次短暫訪問巴基斯坦首都伊斯蘭馬巴德，並預計明天轉赴俄羅斯莫斯科會晤總統蒲亭（Vladimir Putin）。不過美國總統川普則表示，伊朗若想結束戰爭，可直接與美方聯繫。根據美聯社報導，阿拉奇日前曾在預期展開第2輪會談之際突然離開伊斯蘭馬巴德，引發外界疑慮，不過他在26日又返回巴國，隨後將前往莫斯科。此前他曾到訪阿曼，阿曼過去曾擔任調停角色，且地理位置處於具戰略意義的荷姆茲海峽另一側。白宮上週表示，將派遣特使魏科夫（Steve Witkoff）和庫許納（Jared Kushner）前往伊斯蘭馬巴德，跟進本月初具歷史意義的面對面會談。然而，在阿拉奇25日離開後不久，川普表示因與伊朗的進展不足，已取消該派遣任務。川普26日告訴福斯新聞：「如果他們想談，我們可以談，但我們不會派人過去。」他早前也在社群媒體上表示：「他們只要打電話就行了！！！」兩名匿名巴基斯坦官員透露，雙方的間接談判仍在進行中。川普上週無限期延長了美伊於本月7日達成的停火協議，該協議很大程度上停止了始於2月28日美以聯合空襲的戰鬥。然而，這場已造成數千人死亡並震動全球經濟的戰爭，其永久性的解決方案仍遙不可及。戰爭進入第二個月，經濟衝擊日益嚴重，戰略海峽的近乎關閉導致全球石油、液化天然氣、化肥及其他供應鏈中斷。雙方持續進行軍事威脅。伊朗聯合軍事指揮部25日警告，「如果美國繼續其侵略性的軍事行動，包括海軍封鎖、強盜行為及海盜行為」，將面臨「強烈回應」。川普上週則命令軍方「擊沉」可能在水道布設魚雷的小型船隻。川普在25日告訴記者，在他取消魏科夫和庫許納行程後的10分鐘內，伊朗送來了一份「更好」的提案。他未詳述細節，但強調其條件之一是伊朗「絕不能擁有核武器」。巴基斯坦獨立政治分析家阿里（Syed Mohammad Ali）認為，談判的推遲不應被視為挫敗，間接談判仍在進展中，且談判過程需要耐心。他指出：「好消息是停火協議目前依然有效，雙方都有意結束衝突。」