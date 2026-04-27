迎接4月30日國際珍奶日（National Bubble Tea Day），日出茶太表示，日不落珍珠奶茶「買一送一」連喝2天；翰林茶館表示，原創珍奶「買一送一」連喝4天；85度C參戰表示，黑糖珍珠系列飲品「第二杯只要25
元」，便宜手搖飲料優惠菜單、買法一次掌握。
日出茶太：日不落珍珠奶茶「買一送一」！國際珍奶日優惠喝2天
國際珍奶日手搖飲料優惠搶客，日出茶太表示，4月29日至4月30日連續2天，12:00–20:00會員憑券開喝「日不落珍奶買一送一」！
提醒大家，日出茶太會員（LINE你訂）出示優惠券即可兌換；每人每日限購2組（4杯）；限實體門市兌換（線上點餐不適用）；台中中友店品項為熟紅・鮮奶茶＋珍珠；贈送杯不適用環保杯折扣；優惠不併用；飲品依門市現場供應為主，售完為止；不得兌換現金或其他品項；不適用門市：竹北享平方、基隆百福、高雄文橫；活動詳情以門市公告為準。
翰林茶館：原創珍奶「買一送一」！國際珍奶日優惠喝4天
翰林茶館也有國際珍奶日手搖飲料優惠，4月30日（四）至5月3日（日）連續4天，每日12:00-18:00，全台翰林茶館門市開喝「原創珍奶買一送一」！
提醒大家，每日每店限量50杯，售完為止；限中杯（奶精製作）；每人限購一組（2杯）；優惠恕無法併行；實際供應依各門市現場為準。
85度C：黑糖珍珠系列「第二杯25
元」！4/30國際珍奶日優惠
85度C則推出人氣指定黑糖珍珠系列飲品優惠參戰，4月30日國際珍奶日當天「黑糖珍珠系列第二杯25元」優惠！主打中杯「黑糖珍珠鮮奶」與大杯「黑糖珍珠厚奶茶」都有好康。
推薦大杯黑糖珍珠厚奶茶兩杯特價只要80元（原價110元），中杯黑糖珍珠鮮奶兩杯特價90元（原價130元），活動限同品項、不限冰熱，現購現取每人限三組，外送及電話訂購無此優惠，寄杯辦法依各門市公告為主。
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國際珍奶日手搖飲料優惠搶客，日出茶太表示，4月29日至4月30日連續2天，12:00–20:00會員憑券開喝「日不落珍奶買一送一」！
提醒大家，日出茶太會員（LINE你訂）出示優惠券即可兌換；每人每日限購2組（4杯）；限實體門市兌換（線上點餐不適用）；台中中友店品項為熟紅・鮮奶茶＋珍珠；贈送杯不適用環保杯折扣；優惠不併用；飲品依門市現場供應為主，售完為止；不得兌換現金或其他品項；不適用門市：竹北享平方、基隆百福、高雄文橫；活動詳情以門市公告為準。
翰林茶館也有國際珍奶日手搖飲料優惠，4月30日（四）至5月3日（日）連續4天，每日12:00-18:00，全台翰林茶館門市開喝「原創珍奶買一送一」！
提醒大家，每日每店限量50杯，售完為止；限中杯（奶精製作）；每人限購一組（2杯）；優惠恕無法併行；實際供應依各門市現場為準。
85度C：黑糖珍珠系列「第二杯25
85度C則推出人氣指定黑糖珍珠系列飲品優惠參戰，4月30日國際珍奶日當天「黑糖珍珠系列第二杯25元」優惠！主打中杯「黑糖珍珠鮮奶」與大杯「黑糖珍珠厚奶茶」都有好康。
推薦大杯黑糖珍珠厚奶茶兩杯特價只要80元（原價110元），中杯黑糖珍珠鮮奶兩杯特價90元（原價130元），活動限同品項、不限冰熱，現購現取每人限三組，外送及電話訂購無此優惠，寄杯辦法依各門市公告為主。