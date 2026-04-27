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行政院秘書長張惇涵今（27）日出席中選會委員及主委交接典禮擔任監交人，說明對於中選會的三個期待與三個感謝，另提及新任主委游盈隆，是自己的老長官，而在接下中選會印信之後，相信以後很難看到他在臉書上頻繁地評論時事，所以最後要引用游盈隆臉書上慣用的結語來做結尾，「天佑台灣，天佑台灣人民」，相信主委一定不會辜負眾人的期望。張惇涵致詞表示，今天帶著三個感謝代表行政院來參加監交儀式，感謝三名委員願意接受行政院的提名，並且經過立法院同意，來承擔中選會的重責大任；第二個感謝是感謝吳容輝、黃秀端、陳月端、游清鑫四位委員持續堅守崗位；第三個感謝是感謝全體中選會工作夥伴在這174天當中戮力同心，依然穩健推動各項選務工作。張惇涵說，新任的游盈隆主委相信大家都很熟悉，過去在新境界智庫工作的時候，是自己的老長官，深厚的學術底蘊與豐富的政治經驗，無需多做介紹，擔心介紹下去可能30分鐘都不夠。張惇涵說，這三位新任委員都是一時之選，相信在主委的帶領之下，中選會能夠持續在各項選務工作做出積極的貢獻。尤其中選會是合議制的獨立機關，是台灣民主政治的重要守護者，負責統籌辦理各類公職人員選舉、罷免、公民投票的工作，因此對於各項選務的推動有三個期待。首先是期待希望中選會能夠持續實踐獨立的中選會。長期以來中選會始終秉持公平、公正、公開的原則，讓台灣人民的意志能夠自由的呈現。期許新組成的中選會能夠持續在繁複的選務工作當中，堅守行政中立，守護台灣民主的核心價值。其次是持續落實順暢的選務工作。尤其今天距離年底九合一大選，只有短短的216天，期許中選會能夠周延地規劃，並且與各地方選委會密切溝通合作，讓年底九合一大選能夠順利圓滿進行。第三，期待中選會能夠持續提升公民的民主體驗。這幾年來，中選會在選務革新上做了非常多的努力，像是導入設計力，推動了煥然一新的選舉公告，優化展示在投開票所的指引系統，投票遮屏的親切跟安全，都做了許多的選務革新。期盼未來的中選會能夠持續提升選務服務的品質，進一步提升公民的民主體驗。張惇涵提到，然而依照《中選會組織法》的規定，中選會委員為9至11人，今天新的中選會組成後，委員仍然只有8位。也因此在上週提名三位委員，包括副主委沈淑妃、委員蔡維哲與黃謀信，具備法政專長、實務經驗且無黨派三共同點，期待政院提出後立院能理性審議，讓中選會運作更為穩定更加周全。張惇涵也打趣說，游盈隆接下中選會主委的印信之後，相信以後很難看到他在臉書上頻繁地評論時事了。所以在最後，也要引用老師臉書慣用的結語做結尾「天佑台灣，天佑台灣人民」，相信主委一定不會辜負眾人的期望。