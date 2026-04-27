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▲和上一次的調查結果相比，認為近半年台美關係變好的比例增加15.9個百分點。（圖／QuickseeK提供）

▲台美關係輿情：網路聲量趨勢圖（圖／QuickseeK提供）

▲和上一次的調查結果相比，認為近半年兩岸關係變好的比例增加4.2個百分點（圖／QuickseeK提供）

▲兩岸關係輿情：網路聲量趨勢圖（圖／QuickseeK提供）

TPOC台灣議題研究中心4月初公布近半年內政及外交議題的最新民調，結果顯示，民眾對美國的喜好程度分數為5.28分，其中31.0%偏喜歡、20.8%偏不喜歡；對中國的喜好程度分數為3.84分，其中36.8%偏不喜歡、12.7%偏喜歡。51.0%的民眾認為台美關係變好，29.7%認為變壞；高達64.7%的民眾認為兩岸關係變壞，僅13.3%認為兩岸關係變好。和上一次、去年9月的調查結果相比，這次調查中，認為台美關係變好的民眾增加了15.9個百分點，在上一次調查中，認為台美關係變壞的比例43%，但這次民調結果，認為台美關係變好、變壞的看法出現黃金交叉，認同台美關係變好的民眾比例過半。為什麼半年多來，民眾的認知會有這麼大的轉變？透過QuickseeK快析輿情資料庫觀察過去一年來台美關係的網路輿情趨勢，聲量高峰是去年8月，也就是上一次民調開始前，當時美國宣布對台灣課徵20%對等關稅，雖然執政黨一再強調這是暫行稅率，但在野黨立刻痛批這是談判的嚴重挫敗，短期的議題震盪，導致9月時的民調，有43.8%民眾認為台美關係變差。不過去年底、今年初，網路熱門話題頻傳佳音，去年底川普簽署「台灣保證實施法案」深化台美關係，今年1月中旬台美對等關稅談判達成協議，台灣關稅降至15%，且獲半導體232條款的最惠國待遇，輿情被被正面訊息圍繞，也讓民眾對台美關係的看法轉變。至於民眾對兩岸關係的看法，去年3月、9月以及今年4月的連續三次民調，認為兩岸關係變壞者都佔壓倒性多數，去年兩次民調認為兩岸關係變壞者都超過7成，今年4月的民調有稍降至6成4，兩岸關係惡劣似乎已是全台共識。進一步透過輿情數據解讀，可以發現兩岸關係輿情時有聲量高峰，且熱門話題顯示，聲量高峰常常是我方回應中國軍事擴張、跨境打壓，加上共機擾台、中共軍演已成常態，去年共機擾台5709架次，比2020年成長近15倍，共軍演訓更多次逼近台灣12海里領海與領空基線台海周邊，軍事壓力處於歷史高點，自然難改變民眾看法。此外，兩岸關係的討論度也相較台美關係的討論高很多，兩岸關係的每日討論聲量平均約11.3萬則，是台美關係討論度的14倍以上。這種規模等級的差異顯示，民眾對兩岸關係的看法，並非受到單一事件、一時之間的影響，而是一種高頻率、高密度的集體壓力，這種壓力直接反映在今年4月民調64.7%的民眾認為「兩岸關係持續惡化」的穩定共識中。這份民調在今年年4月6日至4月9日進行，剛好是在鄭麗文訪中前後、鄭習會之前進行，隨著「鄭習會」傳遞出和平交流意象，以及北京在會後推出10項惠台政策，顯示國共雙方正試圖扭轉台灣人長期看壞兩岸關係的情況。然而，還等不到下一次民調，中國在鄭習會後不到一個月又對台灣出手，透過施壓非洲國家，迫使我元首出訪友邦史瓦帝尼的行程在出發前一天臨時喊卡，此舉也讓本屆立法院首度通過譴責中國提案。過去，藍白多次聯手杯葛民進黨發起的譴責中國跨境鎮壓、譴責中國軍演、譴責中共追撞副總統蕭美琴等提案，這次卻無異議在外交國防委員會通過譴責中國提案，顯然朝野政黨均明白，過半民意認為兩岸關係惡化，需要以行動適度回應民眾。●作者：黎榮章／ Quickseek輿情大數據創辦人●本文為作者評論意見，不代表《NOWnews今日新聞》立場●《今日廣場》歡迎來稿或參與討論，請附真實姓名及聯絡電話，文章歡迎寄opinion@nownews.com