AI生成的文章越來越常見，漸漸的也出現了一套公式，近日有網友在Threads指出，發現不少AI文常出現固定句型與用詞，像是「穩、撐、懂」等字眼，甚至連破折號、數字空格都成為辨識線索，還有像是「不是…，而是…」、「整體而言…」都是常見的AI口頭禪，讓人忍不住嘆看久真的很膩。
近日有女網友在Threads發文表示，自己是網路重度使用者，對文字也相當敏感，長時間看下來，逐漸能分辨哪些內容可能是AI生成。她觀察到，AI生成內容很愛使用某些固定字眼，例如「穩、撐、懂」讓他直言「看得很膩」，於是發文問「有人觀察到什麼AI口頭禪嗎？」
「不是…，而是…」被封AI口頭禪
網友也整理出一系列常見的AI感句型，像是「不是你太敏感，而是你已經察覺到了」、「先給你一個結論」、「如果你願意，我可以再幫你整理」、「這件事的本質不是……而是……」等，因為語氣過於平滑、安撫感太強，反而容易讓讀者覺得不自然，不少人留言「真的看得出來」、「現在看到某些句型就會出戲」。
也有人點名，AI文常會使用大量轉折語與總結式開場，例如「值得注意的是」、「從另一個角度來看」、「整體而言」等。國外寫作工具Grammarly也曾整理，AI生成文字常見特色包括偏好使用制式轉折、過度完整的結構，以及看似中立但缺乏個人敘述。
破折號、半形空格也成破綻
除了用詞之外，標點與排版也被網友視為「AI味」線索，AI生成內容常出現破折號，或是在中文與數字、英文之間加入半形空格，雖然這不代表內容一定由AI撰寫，但若搭配固定句型、過度工整的段落，就容易讓人產生這篇是不是AI寫的」的直覺。
有網友笑稱，現在看到「先接住你的感受」、「你的觀察很敏銳」、「我會很直接跟你說」這類句子，就會自動腦補成AI客服語氣；也有人無奈表示，自己原本就會用這些字，現在反而怕被誤會是AI生成。
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「不是…，而是…」被封AI口頭禪
網友也整理出一系列常見的AI感句型，像是「不是你太敏感，而是你已經察覺到了」、「先給你一個結論」、「如果你願意，我可以再幫你整理」、「這件事的本質不是……而是……」等，因為語氣過於平滑、安撫感太強，反而容易讓讀者覺得不自然，不少人留言「真的看得出來」、「現在看到某些句型就會出戲」。
也有人點名，AI文常會使用大量轉折語與總結式開場，例如「值得注意的是」、「從另一個角度來看」、「整體而言」等。國外寫作工具Grammarly也曾整理，AI生成文字常見特色包括偏好使用制式轉折、過度完整的結構，以及看似中立但缺乏個人敘述。
破折號、半形空格也成破綻
除了用詞之外，標點與排版也被網友視為「AI味」線索，AI生成內容常出現破折號，或是在中文與數字、英文之間加入半形空格，雖然這不代表內容一定由AI撰寫，但若搭配固定句型、過度工整的段落，就容易讓人產生這篇是不是AI寫的」的直覺。
有網友笑稱，現在看到「先接住你的感受」、「你的觀察很敏銳」、「我會很直接跟你說」這類句子，就會自動腦補成AI客服語氣；也有人無奈表示，自己原本就會用這些字，現在反而怕被誤會是AI生成。