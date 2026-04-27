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台中市逢甲商圈出現隨機襲胸狼，附近商家指該男經常在店家門口徘徊，隨機挑選下手對象。市議員林祈烽指出，警方雖很快逮捕到案，嫌犯移送後卻獲交保，落單女子依舊人心惶惶。他要求市府普發辣椒水供女性防身、建請院檢應對此類慣犯配戴電子腳鐐，同時在逢甲商圈廣為公布襲胸狼的照片。逢甲商圈驚傳隨機襲胸案件，一名長髮高大的男子隨機襲胸，且專挑落單女子下手犯案，得手後隨即往巷內逃逸，當地店家指出，該名嫌犯常在階梯或停放機車上抽菸，伺機觀察後尾隨下手，但被害人多半自認倒楣沒有報案。22日傍晚，男子站在麵包店外假裝看麵包，隨後往巷子裡走，對一名從外地來台中找朋友的女子隨機襲胸，過程被監視器清楚拍下。「襲胸狼」出沒引發附近學生及居民恐慌。警方2天後將有家暴紀錄的35歲張姓男子查獲到案，全案訊後依《性騷擾防治法》送辦，男子最後獲交保。西屯區市議員林祈烽今（27）日在市議會質詢時，批評此類變態的性侵犯多是慣犯，襲胸後就消失得無影無蹤，警方辛苦抓到人卻馬上被放出來，單身女性如何維護自身安全？維護台中治安不能只靠警察，市民應有自保方法，近來逢甲夜市辣椒水事件全國知名，他建議市府普發辣椒水給女性，並建請警方移送時，應針對此類慣犯建請檢察官、法官裁定配戴電子腳鐐。警察局長吳景田答詢時表示，辣椒水、電子腳鐐的建議會研議。副市長鄭照新認為重點不是普發，而是宣導自我防護與建議女性準備防狼噴霧。但林祈烽認為，官方所謂的宣導，就是在網路發文，但根本沒人在看市府公告，社會治安敗壞，市民應有自我防衛的器材、亦可減輕警察勤務負擔。但國民黨市議員朱暖英不認同，她指出若普發的辣椒水落到歹徒手上，女性極可能成為受害者。