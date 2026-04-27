我是廣告 請繼續往下閱讀

國民黨主席鄭麗文繼會見中國領導人習近平後，將計畫訪問美國，她今（27）日提到行程規畫時透露，除了傳統官方互動、智庫交流，她這次也會安排一些「非典型」行程，加上哈佛和MIT都邀請她去交流，她將和重要教授們進行深入對話。有關訪美行程規劃，鄭麗文今接受《蘭萱時間》專訪指出，訪美時間約為十幾天，希望能盡量走訪僑胞聚集的地方，與各地僑胞交流，也會積極安排與美方重要人士會面，當面說明鄭習會所傳達的訊息，以及台美之間需要深入溝通的議題。鄭麗文說，這次訪美並不是一般性的兩週行程，而是具有實質意義的交流。傳統訪美行程一定會安排，包括華府官方互動、智庫交流，以及各地僑胞熱烈期待的相關行程；但這次也會有一些「非典型」行程，因為她是受邀前往，代表美國內部對她的路線已有廣泛且全面的討論。鄭麗文提到，她原本沒有安排前往波士頓，但因為哈佛與MIT都提出邀請，而且都是非常重量級的交流，因此行程也有所調整。她說明，這不是一般與學生座談，而是與重要教授們進行深入對話。至於是否會與美國國務院官員會面？鄭麗文表示，目前尚不便對外說明，但相關安排會積極進行，她對訪美成果保持樂觀，也希望最終能超出預期。鄭麗文更進一步說明，外國友人與她見面時，絕對不會只談軍購，因為她談的是比單一軍購預算更重大、更關鍵的戰略思維。她指出，美國是民主國家，除了華府之外，兩黨以及不同領域的重要意見領袖都必須關注，這也是她此行需要做更多準備的原因。另外，針對日前與美國在台協會（AIT）處長谷立言會面，以及與近50位駐台使節、代表及代表處人員交流，鄭麗文也提到，外國朋友最關心的仍是兩岸關係、區域安全，以及台灣未來路線，而她一向以開放、坦誠、直球方式回應問題，不論對方是否完全贊成她的主張，許多外國使節與國際媒體都認為她是「非典型」的政治人物，也因為她願意就嚴肅、敏感的兩岸問題有問必答，讓外國朋友更願意深入了解她的路線。