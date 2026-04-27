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▲《惡靈古堡 9：安魂曲》是由 CAPCOM 推出的系列第九款正統主線新作，採用「雙主角制」，並系列經典舞台「拉昆市」為核心。（圖／CAPCOM 官網）

▲《惡靈古堡 9：安魂曲》拉昆市的空拍地圖中，甚至有大安森林公園、中正紀念堂的雛形。（圖／取自Threads）

《惡靈古堡》系列睽違5年再度發布的正傳《惡靈古堡9：安魂曲》上市後在全球掀起熱潮，最高創下34萬4214人同時在線上的峰值，而近日有玩家發現，遊戲中里昂的通訊員雪莉的過場動畫中，出現一幕空拍衛星地圖，與台北市地圖高度重疊，甚至有大安森林公園、中正紀念堂的雛形，讓台灣玩家熱議「難道拉昆市就是台北市？」《惡靈古堡 9：安魂曲》是由 CAPCOM 推出的系列第九款正統主線新作，採用「雙主角制」，並系列經典舞台「拉昆市」為核心，拉昆市的 T 病毒爆發，FBI 技術分析員「葛蕾絲・艾許考福特」，以及系列人氣角色「里昂・S・甘迺迪」，在調查連環死亡事件的過程中，逐步揭開與拉昆市災難相關的過去真相。而本次熱議話題從一名網友在 Threads 的貼文開始，《惡靈古堡 9：安魂曲》中，里昂駕車前往拉昆市，通訊員雪莉．柏金在一段信心喊話的過程中，背後螢幕出現拉昆市的衛星地圖。仔細觀察地圖卻發現和台北市市中心一帶高度重合，不僅能認出大安森林公園、中正紀念堂，就連指標性的淡水河都能看出端倪；此外，衛星地圖上半部則貌似採用香港獅子山等地為原型，將香港、台北縫合，打造出拉昆市的虛擬地圖。話題一出許多玩家們都紛紛回到劇情朝聖，「所以T病毒的全名其實是Taiwan嗎」、「青年公園也是完整保留」、「好強！根本火眼金睛！」雖然 CAPCOM 並未證實遊戲地圖的原型來自台灣，但不少網友猜測，《惡靈古堡 9：安魂曲》中友大量外包美術與技術支援團隊，當中可能包含台灣團隊成員，當時《惡靈古堡 6》也曾出現香港風格的城市。