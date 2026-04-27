我是廣告 請繼續往下閱讀

▲▼李多慧是台灣第一位在IG追蹤數突破200萬的韓籍啦啦隊員。（圖／記者張一笙攝、李多慧IG@le_dahye）

味全龍啦啦隊Dragon Beauties韓籍成員李多慧，今（27）日被週刊報導和合作廠商爆發合約糾紛，遭對方提告求償違約金633萬5000元，不過李多慧經紀人否認有違約情事。估算李多慧現在的身價，從韓國來台打拚3年的她，目前手上共有20支代言，以代言費約7位數計算，粗估酬勞超過2000萬元，這還不包括她代言以外的薪水，可說是荷包賺滿滿。李多慧2023年3月中旬來台發展，至今3年多人氣飛速暴漲，為各大廠商或單位的代言人首選，本人在今年4月受訪時親口證實，目前總共接了大概20支代言，而依據她剛來台時的代言價碼約40萬元，如今漲至7位數以上來看，這幾年來至少進帳2000萬元。對於來台至今收穫豐碩，李多慧謙虛地說，確實有在台灣存到錢，但沒有大家想像中那麼誇張，「沒有這麼多」，她無奈笑說，台灣的房子實在太貴，坦言有計畫先買車，特別想購入露營車，預算大概準備70萬元，未來再考慮於台灣置產，至於地點，李多慧覺得台北、台中、台南都很好。此外，李多慧目前是台灣第一位在IG追蹤數突破200萬的韓籍啦啦隊員，針對亮眼成績，李多慧透露，得知這項好消息後，她立刻和父母報喜，爸媽則是語重心長地告誡女兒，「妳要好好謝謝台灣人。」李多慧今天傳出和合作的宇澄生技公司有合約糾紛，被對方提告求償違約金633萬5000元，對此，李多慧經紀人向《NOWNEWS今日新聞》表示：「本公司及李多慧小姐均已依約履行相關合約內容，並無違約情事，整體合作亦持續展現充分履約誠意。」認為是雙方對於部分合作細節與認知有落差，後續會透過調解程序了解與釐清。