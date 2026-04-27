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▲李多慧（如圖）來台3年人氣高居不下，手握20項代言的她，近日卻爆出代言爭議，掀起熱議。（圖／翻攝自李多慧 LeeDahye臉書）

李多慧經紀人聲明全文：

韓籍人氣啦啦隊女神李多慧來台3年人氣居高不下，手握20項代言的她，近日卻被週刊爆出爭議，遭廠商提告求償違約金高達633.5萬元。對此，李多慧的經紀人稍早回應《NOWNEWS今日新聞》駁斥違約，表示「雙方主要針對部分合作細節與認知落差正在了解與釐清。」李多慧今遭週刊爆出代言爭議，去年初宇澄生技透過愛倫娛樂公司邀她擔任旗下商品代言人，然而事後對方卻向愛倫娛樂和李多慧求償633.5萬元，雙方合作關係似乎生變。對此，李多慧經紀人今（27）日早上回應，「關於宇澄生技的合作，藝人李多慧已經履約完成，由對方提出調解程序，後續也會透過正式程序釐清與判斷。」另外，聲明中也強調公司及李多慧小姐並不認同對方所主張之違約說法，表示目前律師評估與現有資料，李多慧方均已依約履行相關合約內容，並無違約情事，整體合作亦持續展現充分履約誠意。至於產生糾紛原因，公司則認為是因部分合作細節與認知落差產生誤會，正在了解與釐清，相關合作內容、契約主體、履約範圍及損害金額等範圍，仍有待後續程序進一步確認。李多慧來台發展3年人氣仍非常高，她的IG追蹤數破200萬登啦啦隊女神冠軍，日前受訪時她透露自己有約20個代言，有點害羞表示有賺到錢，表示「台灣現在已經不是外國、而像故鄉，會想永遠住在台灣。」此外，李多慧還坦承去年有韓國球團以高薪挖角，但她堅定拒絕說：「不想要去，我真的喜歡在台灣工作！」